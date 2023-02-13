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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Bir anlık görüntüyü çarpıtarak algı oluşturmak, siyasi yağmacılıktır

13.02.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, depremin yaralarını sarmaya devam ederken bir yandan da büyük felaketin 8. gününde mucizeler de yaşanıyor. Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Hatay'da arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Bir anlık görüntüyü çarpıtarak algı oluşturmak, siyasi yağmacılıktır

AK Partili Numan Kurtulmuş, açıklamasında 'Bir anlık görüntüyü çarpıtarak algı oluşturmak, siyasi yağmacılıktır' ifadesini kullandı.

İşte Numan Kurtulmuş'un o sözleri...

'Büyük bir felaketin acılarını sarmak için ilk andan itibaren milletçe müdahale ediyoruz. Kamuoyu her kritik anda milletimizin nasıl yanında olduğumuzu gayet iyi biliyor. Çadırkentte ziyaret ettiğimiz depremzedelerin acısına ve tebessümüne iştirak ettiğim bir anlık görüntüyü çarpıtarak algı oluşturmak siyasi yağmacılıktır. Halkımız doğrusunu takdir etmektedir.'

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