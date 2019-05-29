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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Esenler’de iftara katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 23:28 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Esenler’de ‘Yeryüzü Kardeşlik Sofrası’ adı altında düzenlenen iftar programına katılarak yaptığı konuşmada, “31 Mart’ta eksik kalan işi 23 Haziran’da hep beraber tamamlayacağız.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Esenler’de ‘Yeryüzü Kardeşlik Sofrası’ adı altında düzenlenen iftar programına katılarak yaptığı konuşmada, “31 Mart’ta eksik kalan işi 23 Haziran’da hep beraber tamamlayacağız. 23 Haziran’da sandıklardan hizmet çıkacak. Sandıklardan AK Parti öncülüğünde büyük Türkiye çıkacak. İnşallah Binali Yıldırım çıkacak” dedi.
Esenler Dörtyol Meydanı’nda kurulan Yeryüzü Kardeşlik Sofrasında, dünyanın 50 ülkesinden gelen misafirler, 10 bin Esenlerli ile birlikte oruçlarını dualarla açtı. İftara, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, dünyanın farklı ülkelerinden gelen davetliler ile vatandaşlar katıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden çeşitli yöresel tatlar ile Esenlerlilerin de evlerinde yapıp getirdikleri yemekler, Ramazan’ın paylaşım ruhunu yansıttı.

“31 Mart’ta eksik kalan işi 23 Haziran’da hep beraber tamamlayacağız”
Ramazanın birlik beraberliğin en önemli göstergesi olduğunu belirten AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ”Ramazan bize yoksulun, kimsesizin, mağdurun, yolda kalmışın hakkını arama fırsatını veren bir imkan olduğu gibi aynı zamanda 1 milyar 700 milyon Müslüman ümmetinin ortak dertlerini yeniden değerlendirmek ve daha da ileriye gitmek için önemli bir fırsattır. Türkiye’de yapılan kamuoyu araştırmalarında şimdiye kadar 1 kere de olsa AK Parti’ye oy veren vatandaşlarımızın oranı yüzde 65’tir. Biz istiyoruz ki 1 vatandaşımızın oyu boşa gitmesin. Hiçbir vatandaşımızın oyuna yazık olmasın. Bunun için bu seçimin tekrarlanması yapılan usulsüzlükler ve yolsuzluklar dolayısıyla karar verilen Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı oldu. Bu seçimlerde sizden desteğinizi artırarak devam ettirmenizi arzu ediyoruz. 31 Mart’ta eksik kalan işi 23 Haziran’da hep beraber tamamlayacağız. 23 Haziran’da sandıklardan hizmet çıkacak. Sandıklardan güçlü büyük Türkiye çıkacak. Sandıklardan AK Parti öncülüğünde büyük Türkiye çıkacak. İnşallah Binali Yıldırım çıkacak” şeklinde konuştu.

“23 Haziran’da Esenler kırdığı rekoru kırarak büyük bir rekora imza atacak”
Farklı etnik yapının önemli olmadığını, aynı sofrada buluşmanın önemli olduğunu vurgulayan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise, "Esenler’de yaklaşık bir Ramazan boyunca 250 bin civarında vatandaşımızla iftar sofrasında beraber olduk. 250 bin dostumuzla, kardeşimizle aynı iftar sofrasında buluştuk. Şunu biliyoruz ki bizim memleketimiz, rengimiz, cinsimiz, etnik yapımız değil bizi bir araya getiren aynı Allah’ın kulları olarak derdi, tasası, sevinci aynı insanlar olarak aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu bugün de bu sofrada birlikte yaşıyoruz. 31 Mart’ta Esenler’de çok büyük bir rekor kırdık. İnşallah 31 Mart’ta yarım kalan süreci 23 Haziran’da da Esenler kırmış olduğu rekoru kırarak büyük bir rekora imza atıp hak yerini bulacak. Binali Yıldırım Başkan olacak inşallah” diye konuştu.

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