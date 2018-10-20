AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Konya'da

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti, esnafla bir araya geldi.

Kurtulmuş, Konya'da, bir otelde düzenlenen kahvaltı programının ardından Mevlana Müzesi'ne geçti.

Müzeyi ziyaret eden Kurtulmuş, buradaki eserler hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar'dan bilgi aldı.

Müzenin yakınında kendisini bekleyen vatandaşlarla da sohbet eden Kurtulmuş, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretinin ardından kent merkezindeki tarihi Bedesten Çarşısı'ndaki esnaf ile tek tek tokalaşan Kurtulmuş, burada vatandaşların sorunlarını dinledi.

