AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş oyunu Fatih’te kullandı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu Fatih’teki 29 Mayıs İlkokulu’nda kullanan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Ümit ediyorum ki bugün sandıklarda siyasi ve ekonomik istikrar yönünde sonuçlar çıkacaktır” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu Fatih’teki 29 Mayıs İlkokulu’nda kullandı. Oy kullanma işleminin ardından sandık görevlileri ve vatandaşlarla hasbihal eden Kurtulmuş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Türkiye’de her seçimde demokrasi biraz daha ileriye gidiyor”

Kurtulmuş açıklamasında, “Türkiye bir seçime daha giriyor. İnşallah bu akşam söz de karar da milletindir diyerek milletin verdiği kararı herkes başının gözünün üstüne kabul edecektir. Türkiye’de her seçimde demokrasi biraz daha ileriye gidiyor. Bu yerel seçimde de hem kampanya sırasında hem de inşallah bugün bütün Türkiye’de oy verme işlemi sırasında şenlik havası içerisinde huzur içerisinde son derece başarılı bir seçim yapacağız ve seçimin sonunda milletin iradesiyle de yerel yöneticilerimiz belli olacak. İllerimizde, ilçelerimizde belediye başkanlarımız ve meclis üyesi adaylarımız artık meclis üyesi, belediye başkanı olacaklar. Ben her şeyden evvel seçim sonuçlarının milletimizin ve memleketimizin geleceği için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, “Bu seçimde de demokrasimizi biraz daha ileri götürdüğümüz gibi her seçimde aziz milletimiz demokratik imkanlara sahip çıkarak kendi geleceğini belirleyecek kararı ortaya koyacak. Ümit ediyorum ki bugün sandıklarda siyasi ve ekonomik istikrar yönünde sonuçlar çıkacaktır ve yarından itibaren seçilecek olan arkadaşlarımız kollarını sıvayarak ‘Vira Bismillah’ diyerek şehirlerini ve ülkesini daha ileriye götürmek için canla başla çalışacaktır. Milletimize hayırlı olsun. Sonuçlar itibariyle Türkiye’nin önünün açılmasını temenni ediyorum” dedi.