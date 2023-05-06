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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'dan 'The Economist' tepkisi: Onlara göre 14 Mayıs köprüden önce son çıkış

06.05.2023 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, The Economist dergisinin kapağına tepki göstererek, "Batı'nın yıllardır bu topraklarda yapmak istediği operasyonlara engel olan bir lider var: Recep Tayyip Erdoğan. Onlara göre 14 Mayıs köprüden önce son çıkış. Batı bizim iç işlerimize neden karışıyor? Erdoğan'ın arkasında dağlar gibi bir millet var." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'dan 'The Economist' tepkisi: Onlara göre 14 Mayıs köprüden önce son çıkış

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan bir programa katılarak, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne ilişkin soruları yanıtladı.

"ONLARA GÖRE 14 MAYIS KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ"

The Economist dergisinin 14 Mayıs seçimleri hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadelerine tepki gösteren Yıldırım, şunları söyledi:

"Batı'nın yıllardır bu topraklarda yapmak istediği operasyonlara engel olan bir lider var: Recep Tayyip Erdoğan. Onlara göre 14 Mayıs köprüden önce son çıkış. Batı bizim iç işlerimize neden karışıyor? Onların oy hakkı mı var? Kim onlara bu hakkı veriyor? Erdoğan'ın arkasında dağlar gibi bir millet var. Terörü sınırlarımıza gelmeden durdurmuş bir Türkiye var. Rusya ile ilişkilerini geliştirmiş, Türk devletleri ile ilişkilerini geliştiren bir Türkiye var. Bu Batı'yı rahatsız ediyor."

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"'SİZ ONLAR GİBİ DEĞİLSİNİZ' DİYORLAR"

"Biz emperyal güçlerin, bölgedeki hak ve menfaatlerinin ne kadar önemli ve derin olduğunu biliyoruz." diyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Tayyip Erdoğan ne yapıyor? Diyor ki, 'Ey ahali uyan, bu sömürgecilere yol vermeyelim.' Biz Afrika'da 44 yere elçilik açtık. Afrika açılımı yaptık. Biz onlar gibi soyup soğana çevirerek, onları yokluğa mahkum ederek bir ilişki kurmuyoruz. Onlar da bunun farkında, 'siz onlar gibi değilsiniz' diyorlar. Rusya-Ukrayna savaşı bitsin, tahıl dünyaya dağılsın diye Cumhurbaşkanımız muhteşem işler yaptı."

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Binali Yıldırım ak parti the economist

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