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AK Parti Genel Merkezi'nden 50 milyon liralık 'bayrak' çağrısı

SEÇİM HABERLERİ  | 17.12.2018 10:25 | Son Güncelleme

AK Parti'den 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili 'bayrak tasarrufu' çağrısı geldi. Beklenen yanıt gelirse tasarrufun 50 milyon lirayı bulacağı belirtildi. AK Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımızın bizi ters köşe yapacağını bilemedik. Cumhurbaşkanının o günkü konuşmasının ardından siparişleri durdurduk" dedi.

AK Parti Genel Merkezi'nden 50 milyon liralık 'bayrak' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimler için dile getirdiği 'görüntü kirliliği' konusunda AK Parti'den çağrı geldi.

CumhurbaşkanıErdoğan, "Her seçim döneminde şehirlerimizin caddeleri, sokakları parti bayrakları ile donatılır. Artık günümüzde buna ihtiyaç yok. Eski tarz kampanya yöntemleri milletimizin de tepkisine yol açan bir hale geldi. AK Parti olarak 31 Mart seçim döneminden başlayarak, görüntü kirliliğini yaratan propaganda yöntemlerini tamamen terk ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye gazetesinden Damla Peker'in haberine göre, Erdoğan'ın çağrısının ardından harekete geçen AK Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Diğer partiler de desteklerse bayraktan tasarruf 40-50 milyon TL'yi bulur. Bu da teşkilata ve vatandaşa hizmet olarak döner" dedi.

'BİZİ TERS KÖŞE YAPTI'

"Cumhurbaşkanımızın bizi ters köşe yapacağını bilemedik. Cumhurbaşkanının o günkü konuşmasının ardından siparişleri durdurduk" diyen Demiröz, "Bizim harcadığımız bayrak uç uca bağlandığında Edirne'den Kars'a kadar gider. Seçimlerde 8-10 milyon nakliye ile birlikte giderlerimiz vardı. Bu parayı hem teşkilatımıza hem de vatandaşımıza daha farklı hizmetler olarak harcayacağız. MHP destek verdi. Çevreci kampanya ile yasaklama olmaz. Burada gönül işi olmalı. Diğer partilerden de en kısa zaman destek geleceğine inanıyorum. Bence bu bayrak işi biter. Bu iş sigara gibi… Bu alışkanlığın zamanla zarar olduğunu herkes bilecek…"

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Anahtar Kelimeler:
yerel seçim seçim 2019 erdoğan bayrak ak parti Vedat Demiröz

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