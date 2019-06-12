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AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar’ın katılacağı milletvekillerin de hazır bulunacağı kapalı grup toplantısı 21.00’de yapılacak.

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2019 09:41 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar’ın katılacağı milletvekillerin de hazır bulunacağı kapalı grup toplantısı 21.00’de yapılacak.

AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar’ın katılacağı milletvekillerin de hazır bulunacağı kapalı grup toplantısı 21.00’de yapılacak.

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