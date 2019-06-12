AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar’ın katılacağı milletvekillerin de hazır bulunacağı kapalı grup toplantısı 21.00’de yapılacak.

AK Parti Genel Merkezi\u2019nde Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Milli Savunma Bakan\u0131 Akar\u2019\u0131n kat\u0131laca\u011f\u0131 milletvekillerin de haz\u0131r bulunaca\u011f\u0131 kapal\u0131 grup toplant\u0131s\u0131 21.00\u2019de yap\u0131lacak.PARTNERAte\u015fli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkas\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnBakan G\u00fcl, ABD'de FET\u00d6 eleba\u015f\u0131n\u0131n iade s\u00fcrecini g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc'Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m sorular\u0131 istedi' iddias\u0131na K\u00fc\u00e7\u00fckkaya'dan cevap