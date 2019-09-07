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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den Mansur Yavaş'a tepki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 14:36 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde emekçilerin işten çıkarılacağına dair duyumlar aldıklarını belirterek, “Buradan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanına sesleniyoruz. Sakın ha, emekçi kardeşlerimizin alın terini heba edecek adımlar atma. Eğer, işçi ve emekçi kardeşlerimizin emeğiyle oynarsan Ankara’yı sana dar ederiz” dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den Mansur Yavaş'a tepki!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Fatih Şahin, Partisinin Ankara İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu.
Şahin, Türkiye’nin ve Türk Milletinin son yıllarda tehditler, saldırılar ve darbe teşebbüsü ile karşı karşıya kaldığını söyleyerek, “Önümüzü kesme teşebbüslerini her birlikte yaşadık ve yaşıyoruz. Ayağa kalkan Türkiye’nin önünü kesme, Türkiye’yi hedeflerinden uzaklaştırma teşebbüsleridir bunlar. Fakat aziz milletimiz bunlara bugüne kadar izin vermemiştir, bundan sonra da izin vermeyecektir. Bu sancılı dönemleri atlattığımızda, aziz milletimiz tarihte hak ettiği yeri alacaktır” şeklinde konuştu.

'KAYDA DEĞER BİR HİZMET ORTAYA KOYABİLMİŞ DEĞİLDİR'

31 Mart seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na CHP’li aday Mansur Yavaş’ın seçildiğini hatırlatan Şahin, Yavaş tarafından verilen vaatlerin en yakın takipçisi olacaklarını ifade ederek, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Başkanı göreve gelmesinin üzerinden 5 ay geçmiş olmasına rağmen birkaç heykel açılışının dışında henüz kayda değer bir hizmet ortaya koyabilmiş değildir. Üstelik Parti grubumuzun ‘öğrencilerin kullanmış olduğu su ücretlerine indirim yapılması’ teklifini ısrarla gündeme alma çabasını önce görmezden gelmiş, gündeme almamış ancak AK Parti Grubumuzun ısrarları ve kararlılıkları neticesinde öğrencileri kardeşlerimizin kullanmış olduğu suda yüzde 50’lik bir indirim gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.

'HANGİ YÜREK BÖYLE BİR UYGULAMAYI KABUL EDEBİLİR?'

Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl çiftçilere verilen sebze tohumu ve fidesi desteğinin kesildiğini belirten Şahin, şu ifadeleri kaydetti:

“Seçim öncesinde ulaşımda ve suda indirim yapacağını vaat etmesine rağmen Mansur Yavaş’ın ilk icraatlarından bir tanesi ulaşımda ve suda yüksek oranda zamlar olmuştur. Bir diğer öncelikle gündem maddesi de atamış olduğu danışmanlarının maaşları olmuştur. İlk meclis toplantılarında, meclis gündemine getirdiği konu; atamış olduğu danışmanlarının yüksek maaşları olmuştur. Bu 5 aylık süre zarfı içerisinde belki de en hazin atmış olduğu adım Belediye bünyesindeki çocuk koruma evlerinde kalan 47 çocuğumuzu zorla dışarıya atmaları olmuştur. Hangi yürek böyle bir uygulamayı kabul edebilir? Mamak Belediyemiz bu kimsesiz çocukları koruma altına almıştır.

'TÜM KAMUOYUNA GÖSTERECEĞİZ'

Bütün İlçe Belediye Başkanlarımızın aynı zamanda bu dönem içerisinde bir görevi daha olacaktır. O da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eksikliklerini tamamlamak, aksaklıkların vatandaşımıza yansımasına izin vermemektir. Bu aykırı adımların yakınen takipçisi olacağız ve karşısında duracağız. Fakat Ankaralı vatandaşımızın menfaatine olan işleri destekleyeceğiz ve muhalefetin de nasıl yapıcı bir şekilde yapılması gerektiğini tüm kamuoyuna göstereceğiz."

'ANKARA'YI SANA DAR EDERİZ'

Şahin, yerel seçimler öncesinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun bütün meydanlarda hiçbir işçinin ekmeğiyle oynamayacaklarını vaat ettiğini ve bunu bir namus sözü olarak dile getirdiğini kaydederek,” Ancak bugün CHP’li Belediyelerde işçi kıyımı yaşanmakta. Bolu’da, Adana’da, Mersin’de, İstanbul’da CHP’li Belediye Başkanları işçi kardeşlerimizi kapının önüne koymakta. İşten çıkardıkları ve ekmekleriyle oynadıkları işçilere de ‘bankamatik çalışanı’ yaftası vurarak bu zulümlerini kendilerinde kamufle etmeye çalışmaktalar. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde de benzer bir kıyım içerisinde olduğunu duyuyoruz. Bu bilgiler kulağımıza geliyor. Buradan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanına sesleniyoruz. Sakın ha, işçi kardeşlerimizin ekmeğiyle oynama. Sakın ha, emekçi kardeşlerimizin alın terini heba edecek adımlar atma. Eğer, işçi ve emekçi kardeşlerimizin emeğiyle oynarsan Ankara’yı sana dar ederiz. Karşında bizi bulursun, karşında AK Parti teşkilatlarını bulursun” açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 10 yorum
sen kim oluyosun lan seçtiğimiz kişiye ankarayı dar edeceksin.sen akıllı ol bu ülkeyi sana dar eder bu seçmen
her tarafa yandaşlarını doldur sonrada yeni başkana sakın bunları işten çıkarma de.oh ne güzel.sizden olmayan kpss de kazandığı halde iş bulamıyor.sen ne diyorsun.
AKP bunların söylemi bitiricek...
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