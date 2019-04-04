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AK Parti Genel Sekreteri Şahin: "Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığına yeniden müracaatlarımızı gerçekleştireceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 17:26 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yeniden yapılan sayımlar sonucu AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin oylarının bin 805 arttığını belirterek, "Bu, beklentilerimizi karşılamaktan uzak bir sonuç.

AK Parti Genel Sekreteri Şahin: "Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığına yeniden müracaatlarımızı gerçekleştireceğiz"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yeniden yapılan sayımlar sonucu AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin oylarının bin 805 arttığını belirterek, "Bu, beklentilerimizi karşılamaktan uzak bir sonuç. Bugün ve yarın Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığına yeniden müracaatlarımızı gerçekleştireceğiz" dedi.
AK Parti Genel Sekreteri Şahin, AK Parti Ankara İl Binasında 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ankara’da 25 ilçe için İl Seçim Kuruluna başvuracaklarını belirten Şahin, ”Ankara’nın 25 ilçesinin 25’inde de ilçe seçim kurullarına Büyükşehir Belediyesi oylarının yeniden sayılması için müracaatımızı yaptık. 25 ilçenin 12’sinde yeniden sayım işlemleri gerçekleştirdik. Bu yeniden sayım işlemleri neticesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimine Cumhur İttifakı’nın adayı olarak giren Sayın Mehmet Özhaseki’nin oyları bin 805 arttı. Bu, beklentilerimizi karşılamaktan uzak bir sonuç. Bugün ve yarın Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığına yeniden müracaatlarımızı gerçekleştireceğiz. Bu müracaatlarımızı 13 ilçe seçim kurulunun itirazımızı reddine ilişkin, diğer 12 ilçede ise taleplerimizin karşılanmaması nedeniyle gerçekleştireceğiz. Dolasıyla 25 ilçemizin 25’inde İl Seçim Kuruluna müracaatlarımızı gerçekleştirmiş olacağız. Bununla ilgili olarak Ankara İl Teşkilatı’nda hukukçu arkadaşlarımız hem de genel merkezde oluşturulmuş olan masa bununla ilgili süreçleri yakından takip ediyor. Diğer taraftan maddi hatalarla ilgili olarak karşılaştırmalı çalışmamız da sürdürülüyor. Buradaki amacımız sandık seçim tutanaklarıyla ilgili ihtilafı ortadan kaldırmak. 12 bin 158 sandıktaki karşılaşmalı çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki amacımız zihinlerdeki soru işaretlerini ortadan kaldırmaktır. Ankara’daki seçmenimizin iradesi seçim kurulu ve mahkeme kararıyla tebellüğ ettikten sonra ortaya çıkacak sonucu büyük bir hüsnü kabul ile karşılamak olacaktır. Ankara’daki hemşehrilerimizin başımız üstünde yeri var. Amacımız hukuki süreçlere katkı sağlamaktır. Biz anayasa ve yasanın bize sunmuş olduğu hak arama özgürlüğü çerçevesinde bu girişimleri sürdürüp takip edeceğiz. Kuyumcu titizliğiyle en küçük bir veriyi anlamadan bu çalışmayı sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri Şahin:

AK Parti Genel Sekreteri Şahin:

AK Parti Genel Sekreteri Şahin:

AK Parti Genel Sekreteri Şahin:

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