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AK Parti Genel Sekreteri Şahin: Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 05:20 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara’da oy kullanılan sandıkların çoğunda geçersiz oy tespit ettiklerini belirterek, "Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Şahin: Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacağız

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara’da oy kullanılan sandıkların çoğunda geçersiz oy tespit ettiklerini belirterek, "Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi.
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, seçimlerle ilgili sosyal medya hesabı twitterdan paylaşımda bulundu. Şahin, şunları kaydetti:
"Ankara'da oy kullanılan 12 bin 158 sandığın birçoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit etmiş bulunmaktayız. Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacak, Ankaralı hemşehrilerimizin iradesinin tağyir edilmesine izin vermeyeceğiz."

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