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AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den ABB sosyal yardımlarına ilişkin açıklama:

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2019 13:03 | Son Güncelleme

"Sosyal yardım alan hemşehrilerimiz, belediyeden birileri tarafından aranıyor ve kendilerine eğer yardımlardan yararlanmaya devam etmek istiyorlarsa AK Parti'den istifa edip başka bir partiye üye olmaları söyleniyor"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) sosyal yardımlarından yararlanan Ankaralıların, belediyeden birileri tarafından aranıp yardım almaya devam edebilmeleri için AK Parti'den istifa etmelerinin istendiğini iddia etti.

ABB sosyal yardımlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Şahin, geçmiş yıllarda belediyeden sosyal yardım alan Ankaralıların telefonla aranarak tehdit edildiğini öne sürdü. Şahin, şunları kaydetti:

"Sosyal yardım alan hemşehrilerimiz, belediyeden birileri tarafından aranıyor ve kendilerine eğer yardımlardan yararlanmaya devam etmek istiyorlarsa AK Parti'den istifa edip başka bir partiye üye olmaları söyleniyor. Bu ahlaksız teklifi kabul ederlerse sosyal yardımlardan yararlanmaya devam edecekleri ifade ediliyor. Aksi takdirde aldıkları yardımın kesileceği tehdidi ile tehdit ediliyorlar.

AK Parti'den istifa edilmesi halinde üye olunması istenen parti de ilçeden ilçeye değişiyor. Bazı ilçelerde CHP bazı ilçelerde de CHP'nin ittifak ortağı olduğu başka bir parti adres gösteriliyor. Fakir fukaranın, garip gurebanın partisine bakılır mı? İhtiyaç sahibinin siyasi görüşüne bakılır mı? Zorda olanın yaşam tarzına, görüşüne, düşüncesine bakılır mı? Ama bunların tıyneti bu. Bozuk, çarpık... Bölücülük, ayrımcılık iliklerine işlemiş. Dün sağcı-solcu, Türk-Kürt, Alevi-Sünni, laik-dindar diye insanları kamplara bölüyorlardı, bugün de siyasi tercihlerine göre ayrımcılığa tabi tutuyorlar. Ankara'yı, Ankaralıları ayrıştırıyorlar.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş toplumun sinir uçlarıyla oynamaktan, Ankaralılarla hesaplaşmaktan vazgeçmeli. CHP'li Mansur Yavaş bir an önce bu yüz kızartıcı yanlıştan dönmeli ve bu ayıbı temizlemeli."

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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin

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