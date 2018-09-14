Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Merkez Bankası sürekli gündeme getirilen faiz artırımını, üstelik oldukça yüksek bir oranla gerçekleştirdi. Diyor ya 'Bağımsızlık', haydi buyur bağımsızlık. Şimdi bakalım bağımsızlığın neticesini göreceğiz. Şu an şahsen benim sabır safhamdır ve bu sabır bir yere kadar. Çünkü biz sömürü manivelalarına eyvallah edemeyiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Türkiye'nin 24 Haziran seçimlerini başarıyla geride bırakarak demokratik olgunluğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini belirten Erdoğan, milletin cumhurbaşkanlığında şahsına teveccüh göstererek, Mecliste de AK Parti'yi birinci yaparak tercihini bir kez daha istikrardan, güvenden, büyümeden, kalkınmadan yana kullandığını vurguladı. Millete layık olabilmek için hemen kabineyi oluşturduklarını, 100 günlük Eylem Planı'nı ilan ettiklerini anımsatan Erdoğan, Orta Vadeli Program ve 2019-2023 Stratejik Plan ile ilgili hazırlıkları son sürat devam ettirdiklerini anlattı. Erdoğan, yeni yönetim sisteminin verdiği imkanları en iyi şekilde kullanarak hedeflere doğru adım adım yürüme kararlılığıyla yola koyulduklarını söledi.

Erdoğan, seçim öncesi bir parça yükselen döviz kurunun, makul bir seviyeye düşmesini veya en azından yatay seyre geçmesini beklerken tam tersi durumla karşılaştıklarına işaret ederek, Amerikan yönetiminin Türkiye ile ilgili ardı ardına açıkladığı olumsuz kararlar bahane edilerek Türk ekonomisini hedef alan alçak bir saldırıyla karşı karşıya kalındığını; döviz kurunun, gece yarısı operasyonlarıyla, ne ekonomik gerekçelerle ne de mantıklı bir başka sebeple izah edilecek şekilde yükseltildiğini bildirdi. - "Ekonomik suikast girişiminin delili" "Açık konuşmak gerekirse yıl başında 3,8 olan, mart başında yine bu durumu koruyan, nisan başında yaklaşık 4, mayıs başında 4,12 olan, haziranda seçimlerin ertesi günü 4,6'yı bulan döviz kurunun yükselişini buraya kadar anlayabilirdik." diyen Erdoğan, seçim öncesinin belirsizlikleri sebebiyle böyle bir kıpırdanma olabileceğini söyledi. Ancak daha sonraki gelişmeleri aynı hüsnüniyetle değerlendiremediklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Temmuz ayı boyunca da aynı seviyelerde seyreden dövizin ağustosta bir anda 7 lira seviyesine kadar yükselmesi başlı başına bir ekonomik suikast girişiminin delilidir. Öyle ya ağustos ayında bu ülkede ne siyasi istikrarsızlık yaşandı, ne harp oldu, ne afete maruz kalındı, ne başka herhangi bir fevkaladelik görüldü. Amerikan yönetiminin ülkemizin egemenlik haklarına açıkça saygısızlık olan taleplerine cevap vermedik diye böyle bir sonucun ortaya çıkması, meselenin tamamen siyasi olduğuna işaret ediyor. Her şeyden önce şunun bilinmesi lazım, Türkiye bir hukuk devletidir, bir kabile devleti değildir. Türkiye'nin yaşadığı bu hadise dünyada artık hiçbir ülkenin siyasi ve ekonomik güvenliğinin kalmadığının ifadesidir."

- "İş, ekonomi sınırlarını aştı" Bu konuda Avrupa Birliği, Çin, Rusya, Hindistan başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinden ciddi rahatsızlık işaretleri gelmeye başladığını aktaran Erdoğan, "Tabii ülkemize yönelik saldırı diğerlerinden çok daha sinsi, çok daha can sıkıcı, çok daha kasıtlı bir şekilde gerçekleşti. İş, ekonomi sınırlarını aştı ve Türkiye'nin topyekun cezalandırılması boyutuna ulaştı. Ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere tüm kurumlarımızla elimizdeki araçları kullanarak bu saldırıyı belirli bir noktada durdurduk. Bununla birlikte mücadelemiz her alanda amansız şekilde sürüyor." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maruz kalınan saldırının manivelası kur gibi gözükse de asıl kalıcı darbelerin, enflasyon ve faizler konusunda alındığını, bu sıkıntının çözümü için ekonomi yönetiminin kendi programını uyguladığını söyledi. - "Bu gerçekleri ekim ayında da göreceğiz" Erdoğan, faizi yöneticilerin belirlediğini ancak enflasyonu yöneticilerin belirlemediğini dile getiren Erdoğan, şunları ifade etti:

"Enflasyon faizin akışıyla oluşur. Bugüne kadar Merkez Bankası defalarca, şu 16 yıllık başbakanlık ve cumhurbaşkanlığım döneminde enflasyonu açıklamıştır ama hiçbir kez enflasyon Merkez Bankasının açıkladığı gibi gerçekleşmemiştir. Bakıyorsunuz yıl ortasında Merkez Bankası enflasyonu tekrar revize ediyor. 3. çeyrekte tekrar revize ediyor. Niye? Madem biliyorsun bu işi. Faizi belirlerken tutuyor da enflasyonu açıklarken niye tutmuyor? Bu gerçekleri şimdi ekim ayında da göreceğiz." Merkez Bankasının dün yüksek oranda faiz artırımına gittiğini hatırlatan Erdoğan, "Diyor ya 'Bağımsızlık', hadi buyur bağımsızlık. Şimdi bakalım bağımsızlığın neticesini göreceğiz. Şu an şahsen benim sabır safhamdır ve bu sabır bir yere kadar. Çünkü biz sömürü manivelalarına eyvallah edemeyiz. Sadece bir kur manivelasıyla bir ülke terbiye edilemez." dedi. - "Ben yatırımcıma bakarım" Yatırımcının durumunun önemine işaret eden Erdoğan, "Ben yatırımcıma bakarım. Acaba benim yatırımcım yatırımlarını yapabiliyor mu? Finans kuruluşlarına gittiği zaman acaba kapıdan onlara 'Buyrun gelin yapılandıralım' diyorlar mı, yoksa 'Kusura bakma' mı diyorlar? Şu ana kadar hiçbir zaman 'Gelin bunu yapılandıralım' diye bir yaklaşım birkaç banka dışında yok. Böyle olunca bizim girişimcimiz, bizim yatırımcımız istenilen performansı ortaya koyabiliyor mu, rekabet piyasası içinde yer alabiliyor mu, alamadığı gibi üretim yapabiliyor mu?" ifadelerini kullandı.