AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde MHP ile yapılan ittifakı hatırlatarak "Mahalli idareler seçimlerinde böyle bir imkan olur mu bakacağız. Eğer böyle bir imkanı karşılıklı olarak hakikaten ortaya koyabilirsek biz birlikte bunu da değerlendiririz." dedi.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, parti olarak mahalli idareler seçimlerinde 2014'e göre oylarını ve belediye sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde MHP ile yapılan "Cumhur İttifakı"nı anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanlığında ve Mecliste MHP ile ittifak yapmıştık. Mahalli idareler seçimlerinde böyle bir imkan olur mu bakacağız. Eğer böyle bir imkanı karşılıklı olarak hakikaten ortaya koyabilirsek biz birlikte bunu da değerlendiririz çünkü Cumhur İttifakı'ndaki dayanışmamız ne ise yerel seçimlerde de bu ittifakı gerçekleştirme imkanımız olabilir. Önce arkadaşlarımız ön görüşmelerini yapar, ardından da liderler olarak biz de oturup konuşuruz. Şayet bu mümkün olursa her iki partinin de mahalli idarelerdeki gücünü artıracağına inanıyorum. Şayet bu mümkün olmazsa da kendi hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."