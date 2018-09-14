AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde MHP ile yapılan ittifakı hatırlatarak "Mahalli idareler seçimlerinde böyle bir imkan olur mu bakacağız. Eğer böyle bir imkanı karşılıklı olarak hakikaten ortaya koyabilirsek biz birlikte bunu da değerlendiririz." dedi.
Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, parti olarak mahalli idareler seçimlerinde 2014'e göre oylarını ve belediye sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde MHP ile yapılan "Cumhur İttifakı"nı anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:
"24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanlığında ve Mecliste MHP ile ittifak yapmıştık. Mahalli idareler seçimlerinde böyle bir imkan olur mu bakacağız. Eğer böyle bir imkanı karşılıklı olarak hakikaten ortaya koyabilirsek biz birlikte bunu da değerlendiririz çünkü Cumhur İttifakı'ndaki dayanışmamız ne ise yerel seçimlerde de bu ittifakı gerçekleştirme imkanımız olabilir. Önce arkadaşlarımız ön görüşmelerini yapar, ardından da liderler olarak biz de oturup konuşuruz. Şayet bu mümkün olursa her iki partinin de mahalli idarelerdeki gücünü artıracağına inanıyorum. Şayet bu mümkün olmazsa da kendi hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
Diğer partilerin de gizli veya açık benzer ittifak arayışı içerisinde olduklarını bildiklerini belirten Erdoğan, kendilerinin millete karşı hep hasbi, açık, samimi olduklarını, şimdi de aynısını yapacaklarını, her şeyi milletin gözü önünde konuşacaklarını, tartışacaklarını bildirdi.
- "Dağa gönderenlere aynı imkanı sağlayamayız"
"Önümüzdeki seçimleri, ideolojik hamasetle pozisyonlarını koruyan, iş bilmez muhalefet belediyelerinden milletimizi kurtarmanın bir fırsatı olarak görüyoruz." diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Batıda ana muhalefet partisi, doğuda bölücü örgütün güdümündeki parti pek çok belediyede adeta taş üstüne taş koymadan sırf ideolojik kamplaşmayla bugüne kadar yönetimde kalmayı başardı ama bu defa eğer biz doğru adaylarla, projelerle milletimizin karşısına çıkarsak işlerinin zor olduğunu düşünüyorum. Şunu da açık söylüyorum, terör örgütüyle birlikte aday olmaya yeltenenler, kusura bakmasınlar bizden demokratik bir yaklaşım bekleyemezler. Zira biz bunun bedelini ağır ödedik. Bu milletin alın terini bu belediyelere biz 'Al bunları oradaki vatandaşımıza, altyapısına, üstyapısına harca' diyerek verirken bu verdiklerimizi oraya değil de dağa gönderenlere bu defa biz aynı imkanı sağlayamayız. İşte biz, kayyımlarla bakın orada kısa sürede ne gibi hizmetler yaptık, her şey ortada. Bunu Güneydoğu'daki, Doğu'daki kardeşlerim çok iyi biliyor."
Batıda olanın, Doğu'da ve Güneydoğu'da da olacağını anlatan Erdoğan, bu çalışmaları merkezi yönetimle yerel yönetimin birlikte yapacağını aktardı. Erdoğan, "Kusura bakma biz bu paraları size verirken kanal aç diye, ne kanalı, affedersin, terör örgütüne kanallar aç, bunları dağa gönder diye vermiyoruz. Millete hizmetkar ol diye veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Gelecek seçimlerin farklı olacağına işaret eden Erdoğan, seçimlerde demokrasinin tüm ilkelerinin işleyeceğini, işlettirileceğini, mart ayına bu anlayışla hazırlanacaklarını dile getirdi.
- "Gönüllere girdiğimiz anda millet bizi unutmaz"
Teşkilatlardan ve belediyelerden çok çalışmalarını isteyen Erdoğan, gönüllere girmeden netice almanın mümkün olmadığına dikkati çekti.
"Unutmayın, şu temel ilkemiz olmalıdır, hizmet gereklidir ama hizmet yeterli değildir. Yeterli olan nedir? Gönüllere girmektir. Gönüllere girdiğimiz anda bu millet bizi hiçbir zaman unutmaz." ifadesini kullanan Erdoğan, konuşmasının sonunda hicri yılbaşını da tebrik etti.
Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti Siyaset Akademisi'nde başarılı olan kursiyerlere plaket verdi.
(Bitti)
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