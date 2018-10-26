Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'ye sosyal gerilimler, siyasi kaos, darbe girişimleri, terör örgütleriyle diz çöktüremeyenlerin ekonomi kozunu da boşa çıkardık." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin üzerinden yaklaşık 4 ay geçtiğini hatırlatan Erdoğan, bu sürede olup bitenlerin, başka ülkelerin, toplumların 4 yılda, hatta 14 yılda yaşadıklarından daha fazlasına tekabül ettiğini dile getirdi. Ana muhalefet partisinin seçim sonuçlarının üzerine gölge düşürmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını kaydeden Erdoğan, milletin ortaya koyduğu iradenin açık ve net olduğu için sonuçları kabullenmek zorunda kaldığını söyledi. Bu arada kabinenin kurulduğunu, yeni yönetim sistemini bilfiil çalıştırmaya başladıklarını anlatan Erdoğan, hem içeride hem dışarıda siyasi ve ekonomik olarak çok büyük atılımların hazırlıkları içine girdiklerini vurguladı. Ekonomide 2013 yılında Gezi olaylarıyla fitili ateşlenen, 15 Temmuz'da iyice aleniyet kazanan sıkıntıların farkında olduklarını ifade eden Erdoğan, bunların çözümü için çok önemli kararlar aldıklarını ve uygulamaya başladıklarını aktardı.

- "Terör örgütleriyle diz çöktüremeyenlerin ekonomi kozunu da boşa çıkardık" Bu sırada hiçbir rasyonel sebebi olmayan bir kur saldırısının başladığını anımsatan Erdoğan, "Bir anda tırmanışa geçen döviz kurlarını, faizlerin artışı ve enflasyonun yükselişi takip etti. Maalesef ülkemiz içindeki kimi kesimler de bu ateşi söndürme gayretlerimize destek vermek yerine adeta ateşe odun taşıdılar." diye konuştu. Tüm imkanların seferber edildiği ve bu saldırı dalgasını belli bir yerde kontrol altına almayı başardıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Her şeyde bir hayır vardır. Bu vesileyle özellikle cari açığımızı düşürmeye ve tasarrufları artırmaya yönelik yapısal reformlarımızı hızlandırmış olduk. Türkiye'ye sosyal gerilimlerle, siyasi kaosla, darbe girişimleriyle, terör örgütleriyle diz çöktüremeyenlerin ekonomi kozunu da boşa çıkardık. Nasıl bugün birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, ülkemizin siyasi ve askeri gücü eskisinden daha iyi bir yerdeyse, ekonomimiz de aynı şekilde daha ileri bir seviyeye ulaşmış durumda."

- "Herkesten sabır istiyoruz" Hala çözüm bekleyen sıkıntıların varlığına işaret eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Piyasalarda nakit sıkışıklığı yaşandığını, kredi kanallarının daraldığını, buna bağlı olarak üretim ve istihdamda dikkatle üzerinde durulması gereken gelişmelerin yaşandığını da biliyoruz. Bunların hepsiyle ilgili hazırlıklarımız, çalışmalarımız, planlarımız var. Öncelikli sorunları hal yoluna koyduktan sonra bu sıkıntıları aşmak çok daha rahat olacaktır. Sanayicimizden esnafımıza, çiftçimizden inşaatçılarımıza kadar herkesten sabır istiyoruz. Tüm kesimlerin kendi kaynaklarını daha etkin şekilde kullanarak çarkların dönmesini sağlaması çok ama çok önemlidir. Darbe girişiminin ertesi günü bile işinin başında olan, üretimine, hizmetine, ticaretine ara vermeyen milletimizden bugün de aynı dirayetli ve milli tavrı göstermesini bekliyoruz. Fevkalede dönemler, fevkalede tedbirler ve onunla birlikte fedakarlıklar gerektirir. Devletiyle, milletiyle fedakarlığımızı yaptık ve bu sürecin üstesinden geldik. İnşallah bundan sonra işimiz daha da kolay olacaktır."

AK Parti'nin milletiyle birlikte yola çıktığını, bugüne kadar karşılaştığı tüm engelleri milletiyle beraber aştığını dile getiren Erdoğan, bugün de yarın da her ne yapacaklarsa milletle birlikte yapacaklarını vurguladı. - "Bu mesele, devlet ve millet olarak beka meselesidir" Toplantıya katılan il başkanlarından şehirlerine döndüklerinde, vatandaşlara bu durumu anlatmanızı isteyen Erdoğan, "Milletimizin gönlünü fethetmeden hedeflerimize ulaşamayız. Bu mesele sadece bir seçim meselesi değildir. Bu mesele, devlet ve millet olarak beka meselesidir, çocuklarımızın geleceği meselesidir, 2023 hedeflerimiz, 2053 ve 2071 vizyonlarımız meselesidir. AK Parti'nin her bir mensubu işte böylesine büyük bir davanın sorumluluğunu üstlendiğinin bilinciyle hareket etmek zorundadır." diye konuştu. AK Parti'nin hiçbir zaman "ben" diyenlerin partisi olmadığını, bundan sonra da olmayacağını belirten Erdoğan, "Çünkü bizim kitabımızda ben yoktur, biz vardır. 'Ete kemiğe büründü, Yunus diye göründü.' Mesele budur. Biz AK Parti'nin kaderiyle ülkemizin kaderini aynı görüyoruz. Bu ülke varsa, ayaktaysa, güçlüyse, hedeflerine doğru ilerliyorsa AK Parti işini doğru yapıyor demektir. Türkiye'nin başına bir hal gelirse, AK Parti olsa ne olur, olmasa ne olur. Onun için ülkemize sahip çıkacağız. Onun için 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.