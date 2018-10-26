Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Toprak Mahsulleri Ofisi ile 1 Kasım'dan itibaren levant kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu 14,5 liradan alacağız." dedi. Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dünyada her meseleye para gözüyle bakan siyasetçilerin olduğunu belirten Erdoğan, "Ama hiç değilse onlar bunu böylesine rezilce yapmıyor. Herkesin üzerinin örtülmesini beklediği bir cinayeti adeta kördüğüm çözer gibi adım adım, sabırla, sebatla herkesi kendine hayran bırakan bir özenle aydınlatan Türkiye'ye bu iftirayı ana muhalefet partisinden önce cinayetin zanlıları atmaya başladı." değerlendirmesinde bulundu. Bu zanlıların sadece sosyal medyada değil Türk siyaseti içinde de "trolleri" ve "trol çiftlikleri"nin bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zatın yaptığı iş, trollükten başka bir şey değildir. Aslında bu zırvalara cevap vermek bile bizim için zuldür, onu da söyleyeyim. Karşımızdaki kişi ana muhalefet partisinin genel başkanı. Eğer bu sıfatı taşımasa kendisini ademe mahkum edeceğiz. Milletimize karşı olan sorumluluklarımız bizi bu cevapları vermeye mecbur bırakıyor. Yine de tükettiğimiz nefese, harcadığımız zamana acımıyor değiliz." diye konuştu.

Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idari seçimler için hazırlıkların sürdüğüne değinerek, geçen haftalarda ilçe başkanları, kadın kollarının ilçe yönetimleri ve gençlik kollarıyla bir araya geldiklerini anlattı. Bugün de genişletilmiş il başkanları toplantısı yaptıklarını dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Yüksek Seçim Kurulunun takvimini beklemeden birtakım süreçleri tamamlamak istiyoruz. Mevcut belediye başkanlarımızla ilgili değerlendirmelerimiz belirli bir safhaya geldi. Devam edeceğimiz arkadaşlarımızı belirledikten sonra yeni isimlerle ilgili çalışmaları da süratle tamamlayacağız. Aday belirleme sürecini hızlandırmamız, milletimizin gönlüne girmek için yapacağımız çalışmalar konusunda bize vakit kazandıracaktır. Teşkilatlarımız olarak büyükşehir, il, ilçe ve belde, belediye başkan adaylarımızla seçim gününe kadar gece gündüz çalışarak AK Parti'nin yüzünü ağartacak bir sonuca imza atacağımıza inanıyorum. Fakat şunu unutmayalım; mahalli seçimlerin kendine göre dinamikleri vardır, bunu hep söylüyoruz. Mahalli seçimlerde şüphesiz ki aday tespitleri çok önemli, bunun yanında belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri isim isim çok önemli. Aday belirlemeden seçim kampanyasına kadar her aşamada bu dinamitleri göz önünde tutmak gerekiyor."

- "Mahalli seçimlerde herkes kendi yolunu takip edecek" Erdoğan, Cumhur İttifakı'na olan bağlılığı sürdürdüklerini, 2019 Mart'ı ile ilgili seçim ittifakı işini ise karşılıklı bir kenara bıraktıklarını vurgulayarak, "MHP ile ülke ve millet meseleleri konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ama mahalli seçimlerde herkes kendi yolunu takip edecek. Tüm seçim çevrelerinde kendi adaylarımızla, kendi programımızla milletimizin karşısına çıkacağız." dedi. Son 16 yılda her alanda Türkiye'ye kazandırdıkları hizmetlerin kendilerinin en büyük referansları olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Bunu anlatmakta acze düşersek yazıklar olsun bize. Bunları her fırsatta milletimize anlatmalıyız. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları bunu en ideal şekilde anlatmalıyız. Ayrıca gerek yerel, gerekse ülke genelinde devam eden veya başlayacak olan çok büyük projelere sahibiz. Mesele pazartesi günü İstanbul'da, dünyanın en büyüklerinden biri olan, İstanbul Havalimanımızın resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. İlk an itibarıyla 90 milyon yolcu yıl kapasitesi, 2023 itibarıyla da 150 ile 200 milyon yıl yolcu kapasitesine ulaşacak olan bir havalimanına inşallah kavuşuyoruz. Birçok lider, hükümet başkanı ve bakanla birlikte inşallah orada bu açılışı gerçekleştireceğiz."

Erdoğan, yapımı devam eden diğer projeleri de anımsatarak, "Her bir şehrimizi geleceğe taşıyacak alt ve üst yapı faaliyetleriyle, sosyal belediyecilik projeleriyle milletimizin karşısına çıkacağız." dedi. - "Zaten aday adayı olarak bile karşımıza gelmesin" AK Parti'nin millete hizmet için kurulduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kim ki işte bu asli misyonunu unutup, partimizin kendi heva ve heveslerinin aracı haline dönüştürmeye çalışırsa, onunla, açık konuşuyorum, külahları değiştiririz." ifadesini kullandı. Erdoğan, bu konudaki hassasiyetlerinin ileri derecede olduğunun altını çizerek, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu tür konumda olan arkadaşlarımız varsa zaten aday adayı olarak bile karşımıza gelmesin, bizi de yormasınlar. Aday adayı olmasın, 'Bana müsaade' desin ve kenara çekilsin, yeni isimlerle yolumuza devam edelim, herhalde bununla da ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Çünkü partimizin 'AK' olan o isminin güzelliğini kimsenin lekelemeye hakkı yok. AK Parti kapısından içeri gurur, kibir, riya, fitne, fesat, hizipçilik, bencillik, haram, yalan kesinlikle girilemeyecek bir partidir, bunu böyle bilelim. Tarihimizden ve medeniyetimizden tevarüs ettiğimiz kutlu davamızı hedefine ulaştırmak dışında hiçbir gayenin peşinden gidemeyiz. Unutmayınız, milletimiz bizi kara kaşımız, kara gözümüz, endamımız, hoş sohbetimiz için değil, yaptığımız ve yapacağımız hizmetler için bu görevlere getirdi, bu görevlere getiriyor. Bu görevini unutup, kerameti kendinden veya kendinde görmeye başlayanlar eninde sonunda bu milletin tokadını yemeye mahkumdur. İnşallah önümüzdeki seçimlere bu hakikatler ışığında hazırlanacak ve bir kez daha milletimizin teveccühüne mazhar olacağız."

- "Milletvekili arkadaşlarımız, bakanlarımıza baskı oluşturma yoluna gidiyorlar" Erdoğan, yola çıkarken "Hiçbir zaman halkımızı biz enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözünü verdiklerini anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu: "Bütün zamlar, şunlar, bunlar devletin yapacağı, bunları yaparken hep biz enflasyonun üzerinde zam yapmışızdır, adımları böyle atmışızdır, o günden bugüne de böyle geldik. Şimdi zaman zaman, kusura bakmasınlar gerek teşkilatımız gerek milletvekili arkadaşlarımız, bakanlarımıza baskı oluşturma yoluna gidiyorlar. Ve beklenenin, olması gerekenin üstünde bazı taleplerle geliyorlar. Arkadaşlar, biz devlet yönetiyoruz ve devletimizi yönetirken bazı hassasiyetlere de bir defa dikkat etmemiz lazım. Şimdi gündemimizde bir fındık meselesi var. Büyük önem taşıyor, ben de o bölgenin insanıyım." Türkiye'nin yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık 2 ile 3 milyar dolar düzeyinde bir fındık ihracatının olduğunu bildiren Erdoğan, bunun için fındık üreticilerini desteklemeye bugüne kadar büyük önem verdiklerini, önem vermeye de devam ettiklerini vurguladı.

Erdoğan, "İktidarlarımız döneminde adil olacağız, başımızı iki elimizin arasına alacağız, bu malum muhalefetin yaklaşımlarına dikkat ederek değil vatanımızın, milletimizin, devletimizin geleceğine bakarak değerlendirmeleri yapmamız lazım." dedi. - "Fındık üreticisi kardeşime sesleniyorum" Bugüne kadar fındık üreticilerine 7,5 milyar lira destekleme ödemesi yaptıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fındık üreticisi de dahil, sağ olsun milletvekili arkadaşlarımız da dahil, muhalafeti zaten söylemeye gerek yok, kimse bunun farkında değil. Sadece onlar hemen orada meydanda bir toplanalım, bağıralım, çağıralım, birilerine pankartları açalım, bununla beraber milleti aldatıp seçimlere giderken de bir şeyler yapalım, bunu düşünüyorlar." diye konuştu. "Ben, aklıselimle hareket ettiğine inandığım milletime ve fındık üreticisi kardeşime sesleniyorum" diyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz yıl fındık fiyatlarının düşük seyretmesi üzerine müdahale alımı yoluna gittik. Bu şekilde 10 ile 10,5 lira fiyatla 143 bin ton fındık alımı gerçekleştirdik. Bu yıl ise rekolte düşük olmakla, kalite oldukça iyi gözüküyor. Fındık fiyatlarının yine düşmeye başlaması üzerine Toprak Mahsulleri Ofisini son anda dedik ki bir kez daha devreye sokalım. Çünkü alavereciler var. Onlar geliyor, benim fındık üreticisi kardeşimi köşeye sıkıştırıp, onların elinden mahsulünü alıyor.