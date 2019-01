AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kur, faiz, enflasyon üçgeninde ülkemize kurulan tezgaha rağmen 2018 büyümesi de yine tahminlerin üzerinde olacak." dedi.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "129. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"ndaki konuşmasında, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu, millete mal olduğu için de bugünlere geldiğini söyledi.

Millet adına görev yapan emanetçiler olduklarına dikkati çeken Erdoğan, millet görev verdiği sürece emaneti ne kadar iyi temsil edebilirlerse kendilerini o derece başarılı sayacaklarını vurguladı.

Erdoğan, salondakilere, "Her bir arkadaşımın işte bu şuurla hareket edeceğine inanıyorum. AK Parti, her seçimi bir imtihan olarak görür, böyle değerlendirir. Kolay imtihan olmaz. Esasen AK Parti kurulduğu günden beri sürekli imtihan içindedir. Bu bakımdan milletimizle irtibatımız seçimden seçime değil, süreklidir, her andır." diye seslendi.

Seçimden seçime millete giden partilere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, bu partilerin hiçbir zaman bulundukları yerin ötesine geçemediklerini belirtti. Erdoğan, iktidara ulaşmayı, milletin gönlüne girerek başaramayacaklarını görenlerin uzun süredir uyguladıkları bir taktiği bulunduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti: