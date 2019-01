AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

Erdoğan, iftira ve karamsarlık simsarlarına karşı kendilerine düşen görevin, 16 yılda yapılanları millete tekrar anlatarak, yapılacakları da her fırsatta ifade ederek mücadeleyi sürdürmek olduğuna işaret etti.

"Sahayı boş bıraktığımız anda bunların iftiraları her tarafı kaplar." diyen Erdoğan, sahayı asla boş bırakmayacaklarını, söylenen her yalana, atılan her iftiraya gerçeklerle cevap verileceğini dile getirdi.

Kimsenin milleti umutsuzluğa sürüklemesine müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, 2023 hedefinin gelecek umudunun somut verileri olduğunu bildirdi.

- "Kale içeriden fethedilir"

Hedeflerine sıkı sıkıya sarılacaklarını vurgulayan Erdoğan, 2053 ve 2071 vizyonlarının gelecek nesillere bırakılacak en değerli miras olduğunu, gençleri bu yönde sürekli teşvik edecekleri söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hanımlar AK Parti siyasetinin temel direğidir. Yaptıklarımızı en iyi onlara anlatabilir, yapacaklarımızı en iyi onlarla paylaşabiliriz ve onlar da muhataplarına bunu etraflıca anlatma zenginliğine kavuşabilir. İster evinde ister dışarıda çalışıyor olsun tüm hanımlarımıza ulaşacak ve onları AK Parti'nin gönüllü seferberliğine dahil edeceğiz. Unutmayın, kale içeriden fethedilir."