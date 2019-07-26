AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasinin gereği neyse AK Parti'nin parlamentoda da belediye meclislerinde de mensupları, üyeleri bütün görevlerini milletin hayrına olacak şekilde devam ettirecektir. Bunun için de şerde fren ama hayırda destek. Yöntemimiz bu olacaktır." dedi. Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 130. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Seferle mükellef oldukları davayı zafere ulaştırana kadar nesiller boyu mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Erdoğan, "Adeta paramparça edildiğimiz 19. asır, medeniyetimizin ve bizim en zor asrımızdır. Geçtiğimiz bir asır boyunca da sürekli yeni arayışların peşinde koştuk. İnşallah 21. asır yeniden yükselişimizin, yeniden dirilişimizin, yeniden Rabbimize ve kendimize dönüşümüzün asrı olacaktır. Şayet bizler AK Parti kadroları olarak bu büyük şahlanışa öncülük edebilirsek ne mutlu bize." diye konuştu. Gelecek nesillerin hayırla yad edeceği bir kadro olmanın onuru ve ödülünün başka hiçbir kıymetle kıyaslanamayacağına vurgu yapan Erdoğan, bugüne kadar yaptıklarıyla Türkiye'yi demokrasiden ekonomiye, altyapıdan dış politikaya kadar her alanda kendi ayakları üzerinde duran gerçek anlamda bağımsız bir ülke haline getirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

- "Asıl büyük zaferler önümüzde duruyor" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asıl büyük zaferler ise şu anda önümüzde duruyor. Bu zafer levhasına ismini yazdırmak isteyenlerin yapmaları gereken ise çalışmaktır, daha çok çalışmaktır, daha hasbi çalışmaktır. AK Parti teşkilatlarında görev alan veya göreve talip olan her arkadaşımda işte bu heyecanı, bu şevki, bu kararlılığı görmek istiyorum. Rabbim ömür, sağlık ve imkan verdikçe kendim de bu yolda tüm gücümle yürümeye devam edeceğim. Hiç şüphe yok ki Allah doğruların yardımcısıdır." ifadelerini kullandı. Yerel seçimlerden iki ay önce "Memleket işi gönül işi" diyerek mahalli seçimlerde millete olan taahhütlerini bir manifesto mahiyetinde kamuoyuna ilan ettiklerini anımsatan Erdoğan, "gönül belediyeciliği" ile milletin hizmetine talip olan AK Parti'nin yeni dönemde insan merkezli yürüteceği hizmetlerin temel ilkelerini içeren bu belgenin 11 başlıktan oluştuğunu söyledi. Bu belgeyle millete şehir planlarını uzun vadeli ve hakkaniyete uygun şekilde hazırlama sözü verdiklerini, altyapı ve ulaşım sorunlarını tüm şehirlerde tamamen çözme taahhüdünde bulunduklarını hatırlatan Erdoğan, kentsel dönüşüm çalışmalarını bölgelerin özelliklerine ve vatandaşların ihtiyaçlarına göre yürütme konusundaki kararlılıklarını ifade ettiklerini bildirdi.

Benzersiz şehirler anlayışıyla şehirleri kendi hikayelerine uygun şekilde geliştirme niyetlerini milletle paylaştıklarını söyleyen Erdoğan, "akıllı şehirler uygulamalarıyla teknolojinin tüm imkanlarını insanların ve şehirlerin emrine sunmak için çaba göstereceğiz" dediklerini aktardı. Çevreye saygılı şehirlerle belediye hizmetlerinde tabiattaki canlı, cansız tüm varlıklarla uyum gözetme sözü verdiklerini, sosyal belediyecilik çalışmalarına önem vererek doğrudan insana dokunan hizmetleri ve projeleri yaygınlaştıracaklarına ahd ettiklerini dile getiren Erdoğan, yatay şehirleşmeyle tabiatla bütünleşen, aile, mahalle ve komşuluk kültürünü ihya eden örnek yerleşim alanları kurmayı taahhüt ettiklerini hatırlattı. Halkla birlikte yönetim ilkesiyle şehirle ilgili tüm önemli kararları orada yaşayanlarla birlikte alacaklarını beyan ettiklerini belirten Erdoğan, tasarruf ve şeffaflık hassasiyetiyle belediyelerin kaynaklarını hem doğru hem de açık şekilde kullanmaktaki kararlılıklarının altını çizdiklerini anımsattı.

Değer üreten şehirlerle kültür ve ekonomi başta olmak üzere her alanda hayat kalitesini yükseltecek yaklaşımlar geliştirme sözü verdiklerini söyleyen Erdoğan, seçime bu ilkeler çerçevesinde hizmet verecekleri sözüyle gittiklerini ifade etti. - "Şerde fren ama hayırda destek" Milletin de kendilerine itibar ettiğini ve 755 belediyede AK Parti'li kadroları yönetime getirdiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "AK Parti, kurulduğu günden beri sözünün eri olmuş bir partidir. Biz muhalefet adaylarının yaptığı gibi bunun hiçbir zaman seçimlerde atıp tutup da sonra bunun üzerine yatmadık, sözümüzü yutmadık, taahhütlerimizi inkar etmedik. Bakın şu anda hemen inkara başladılar, birçok verdikleri söz şu anda sanki verilmemiş gibi konuşmaya başladılar. Sanki kasada ne var ne yok bunları bilmiyormuş gibi konuşmaya başladılar. Daha durun bakalım, önümüzde daha çok önemli süreç var, ne yapacağınızı, ne yaptıklarınızı hep göreceğiz. Ama şunu unutmayın ki AK Parti'nin belediye meclis üyeleri bulundukları her yerde denetim görevini en iyi şekilde yapacaklardır.

Yani İstanbul gibi bir ilde kahir ekseriyet AK Parti'li meclis üyelerinde, Ankara gibi bir yerde kahir ekseriyet AK Parti'li belediye meclis üyelerinde. Onların herhangi bir karara karşı veya herhangi bir talebe karşı düşünceleri veyahut da tavrı eleştiriye tabi. Aynı şekilde İstanbul, Ankara her biri veya başka yerler ama parlamentoda bakıyorsunuz böyle bir kahir ekseriyet filan da söz konusu değil. Ama AK Parti'nin parlamentoya getirmiş olduğu herhangi bir yasa tasarısı, Cumhur İttifakı'nın birlikte getirdiği yasa tasarısı bunu engellemek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Bu sizin için meşru ama yerel yönetimlerdeki bu duruş gayrı meşru... Nasıl bir anlayış bu? Onun için demokrasinin gereği neyse AK Parti'nin parlamentoda da belediye meclislerinde de mensupları, üyeleri bütün görevlerini milletin hayrına olacak şekilde devam ettirecektir. Bunun için de şerde fren ama hayırda destek. Yöntemimiz bu olacaktır." Seçim meydanlarında verdikleri her sözü yerine getirmenin gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Mücbir sebeplere dayalı istisnalar dışında her dönemde verdiğimiz sözlerin çok daha fazlasını yerine getirdik, getiriyoruz. Belediye başkanlarımızın tamamından önümüzdeki dönem çalışmalarını 31 Ocak'ta milletimize ilan ettiğimiz bu ilkeler çerçevesinde yürütmelerini istiyorum. Bu taahhütlerin önemli bir bölümü Türkiye'nin ekonomide ve hayat kalitesinde ulaştığı seviyenin ürünü olarak ortaya çıkmıştır." diye konuştu.