AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP ve ortakları içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti 131. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Milletvekillerine buldukları her fırsatta seçim bölgelerine gitmeleri, teşkilatlarla birlikte milletle kucaklaşmaları konusunda gerekli talimatları verdiklerini belirten Erdoğan, aynı şekilde belediye başkanlarına millete sadece klasik belediyecilik hizmetleri vermekle yetinmemeleri, her bir insanın gönlüne dokunacak çalışmalar yapmaları gerektiğini ifade ettiklerini bildirdi. Tüm bu çalışmaların ahenk içinde yürütülmesi sorumluluğunun teşkilatlara düştüğünü vurgulayan Erdoğan, "Teşkilatlarımız her zaman en önde olacak ki diğer kademelerdeki arkadaşlarımız onları takip edebilsin ve daha büyük bir şevkle, aşla çalışabilsin. Eğer bir şehirde teşkilatımız aksarsa, tökezlerse, işini yapmazsa, Allah göstermesin, diğer her kademe adeta çöker. Bunun için özellikle il başkanlarımızın tek önceliği ve mesaisinin parti olması gerektiğini söylüyorum. Şartları buna uymayan kişiler ya il başkanlığına talip olmayacak ya da tüm işlerini buna göre ayarlayacak. Bu işin başka yolu yok." diye konuştu.

Necip Fazıl Kısakürek'in "Sakarya Türküsü" şiirinden "İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal, hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan. Ve ayrılık, anneden, vatandan, arkadaştan." dizelerini okuyan Erdoğan, "Evet, biz büyüklerimizden böyle gördük. Kendimiz böyle çalıştık, sizlerden de aynı şekilde hareket etmenizi özellikle bekliyorum. İşte bu anlayışla teşkilatlarımızda göreve getirilen Ömerlere, Haticelere, Alilere ihtiyacımız var. Sizlerden partimizi ve temsilcisi olduğumuz davanın bayrağını en yukarı taşıyacak isimlerle kongremizi yeniden diriliş şölenlerine çevirmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı. - "15 Temmuz üzerinde önemle durulması gereken bir milat" AK Parti'nin bugün geldiği yeri ve geleceğini değerlendirirken son yıllarda yaşanan tarihi önemi haiz gelişmelerin asla göz ardı edilemeyeceğini belirten Erdoğan, bu çerçevede özellikle 15 Temmuz'un üzerinde önemle durulması gereken bir milat olduğunu söyledi. Darbe teşebbüsünün yaşandığı gece omuz omuza, gönül gönüle vererek darbeye direnen ülkedeki tüm kesimleri, Türkiye ortak paydasında bir araya getirmek için çalıştıklarını anlatan Erdoğan, siyasi görüş ve meşrep farklılıklarına bakmadan terörle ve şiddetle arasına mesafe koyan herkesle iş birliği zeminini güçlendirmek istediklerini dile getirdi.

Erdoğan, "Hatta millet ihanete direnirken, darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçan CHP yönetimine bile el uzattık. 7 Ağustos'ta Yenikapı Meydanı'nda sergilediğimiz dayanışma tablosu bunun ilk adımını oluşturdu. Yenikapı'da muhalefeti ve iktidarıyla Türkiye olarak gerçekten tarihi bir dayanışma tablosu sergiledik. Tankların arasından kaçıp gidenleri de biz buraya davet ettik. Son ana kadar yine kaçıyordu. Ama biz buna rağmen son anda geleceğini bildirmesi üzerine onu da kabul ettik." dedi. Ülkenin birliği, beraberliği için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, sadece FETÖ ihanet çetesine değil onların arkasındaki kirli ellere de Yenikapı'da çok anlamlı mesaj verdiklerini ancak iyi niyetli tüm çabalarına rağmen bu tabloyu devam ettirmenin mümkün olmadığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Yenikapı ruhuna ilk darbe 'kontrollü darbe' söylemiyle bizzat CHP Genel Başkanı tarafından vuruldu. CHP, FETÖ'nün tezlerini, FETÖ'cülerin argümanlarını sahiplenerek kısa sürede fabrika ayarlarına geri döndü. Bununla kalmayan CHP tarihimizin en büyük ihaneti karşısında anayasal çerçevede devreye aldığımız OHAL uygulamasına saldırdı. Daha pek çok söylemi ve eylemiyle bu parti ülkemiz için kritik bir dönemde FETÖ ile mücadeleyi zaafa uğratmaya çalıştı. 17/25 Aralık girişiminden bu yana CHP ve şürekasına maalesef terörle mücadelenin siyaset üstü bir konu olduğunu, ülkemiz ve milletimiz açısından bir beka meselesi olduğunu anlatamadık. Milli meselelerin günlük siyasetin tartışmalarına kurban edilmemesi gerektiğini bunlara bir türlü öğretemedik. Milletin safında yer almak varken artık diyet borçlarından mı, siyaset hırslarından mı, basiretsizliklerinden mi bilmiyoruz CHP ekibi hep milli irade düşmanlarıyla yol yürümeyi tercih etti. Bugün de aynı tavırlarını sürdürüyorlar."

- "Cumhur İttifakı, büyük Türkiye ittifakının lokomotifidir" CHP'nin FETÖ, bölücü terörle mücadele, egemenlik haklarını koruma diye bir derdinin olmadığının ortaya çıktığını ifade eden Erdoğan, "CHP'nin ilkesizliği, yalpalamaları, tutarsızlıkları karşısında biz de AK Parti olarak Milliyetçi Hareket Partisi ile Yenikapı'da başlattığımız iş birliğini yeni bir safhaya taşıdık. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz direnişinin siyasi alana yansımasıdır. Cumhur İttifakı, Yenikapı ruhunun çelikleşmiş halidir. Cumhur İttifakı, milletimizin her bir ferdinin parçası olduğu 82 milyonluk büyük Türkiye ittifakının lokomotifidir." dedi. Cumhur İttifakı'nın, milli güvenliğin tahkiminin yanında Türkiye'nin demokratikleşmesi, Türk demokrasisine vurulan vesayet zincirlerinin kırılması yönünde de tarihi adımlar attığını vurgulayan Erdoğan, 16 Nisan halk oylamasında aziz milletin onayından geçen, 24 Haziran seçimlerinden sonra da tüm kurum ve kurallarıyla devreye giren cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, bu adımlardan sadece biri olduğunu söyledi.

Erdoğan, yeni yönetim sistemiyle milletin geleceği ve demokratik hakları adına büyük kazanımlar elde ettiğini, siyasetin vesayet karşısında gücünün arttığını, bürokratik oligarşinin ciddi oranda geriletildiğini, millet egemenliğinin önündeki birçok engelin kaldırıldığını belirtti. - "Geriye dönüş yok" Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1961 ve 1982 darbe anayasalarıyla daraltılan siyasi alanı da genişlettiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: "Sivil siyasetin üzerinde yıllardır Demokles'in kılıcı gibi duran yapılar kendi görev alanlarına çekilmiştir. Milletimizin beklentilerine maziden atiye giden tarihi yürüyüşüne en uygun yönetim modelini ülkemize kazandırdığımıza inanıyoruz. CHP'nin yeni sistemden hazımsızlık duymasının nedeni, sistemin getirdiği işte bu büyük demokratik dönüşümdür. CHP ve şürekası imtiyazlarını kaybettikleri için bu kadar rahatsız oluyorlar. Ancak CHP ve ortakları içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur. Milletimiz uzun mücadeleler sonucunda elde ettiği bu kazanımın elinden alınmasına hiçbir zaman müsaade etmeyecektir."