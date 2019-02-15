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AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı: “İttifak bize güç katmıştır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 16:17 | Son Güncelleme

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) Giresun merkez belediyesi için ittifak yaptığını söyledi."İttifak bize güç katmıştır" diyen Kenan Tatlı, “Merkez’de ittifak var ama Genel Merkezimizde çalışmalar devam ediyor.

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı: “İttifak bize güç katmıştır”

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) Giresun merkez belediyesi için ittifak yaptığını söyledi.
"İttifak bize güç katmıştır" diyen Kenan Tatlı, “Merkez’de ittifak var ama Genel Merkezimizde çalışmalar devam ediyor. Bugün için ittifakla ilgili net açıklamayı bekliyoruz ama bize gelen ilk bilgi ittifak var. Katkısının büyük olacağını düşünüyoruz. İlçeler konusunda da net bir durum yok ama ilçelerde de olabilir” dedi.

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