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AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk’ün verdiği teklif yasalaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 02:54 | Son Güncelleme

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk’ün, asgari ücret desteğinin 2019’da devam etmesi, evlerde üretilen ürünlerin vergiden istisna olması, 250 liraya kadar eksik ödemelerin vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmemesi gibi konularda verdiği teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Öztürk ‘’Vergi mükelleflerinin vergiye gönüllü uyumu, vergi güvenliği, idarenin etkin ve hızlı konum alması ve ihtilafların ortadan kaldırılması gibi düzenlemeleri kapsayan teklifimiz TBMM Genel Kurulunda müzakere edilerek yasalaştı.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk’ün, asgari ücret desteğinin 2019’da devam etmesi, evlerde üretilen ürünlerin vergiden istisna olması, 250 liraya kadar eksik ödemelerin vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmemesi gibi konularda verdiği teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Öztürk ‘’Vergi mükelleflerinin vergiye gönüllü uyumu, vergi güvenliği, idarenin etkin ve hızlı konum alması ve ihtilafların ortadan kaldırılması gibi düzenlemeleri kapsayan teklifimiz TBMM Genel Kurulunda müzakere edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle ülkemizde meydana gelen yeni ekonomik gelişmelere uyum ve yeni güncellemeler amaçlanmaktadır. Başta ev hanımları olmak üzere, evlerinde ürettikleri ürünleri işyeri açmaksızın internet ve benzeri elektronik ortamlarda satanlara da esnaf muaflığından yararlanma getiriliyor. İşsizlik kapsamında verilen tazminatlara uygulanan gelir vergisi istisnasının kapsamına açıklık getirilerek, geçmiş dönemlerde uygulama farklılıkları nedeniyle yapılmış olan vergi kesintilerinin iadesi sağlanıyor. Vergiye uyumlu mükelleflerin vergi indiriminden faydalanması kolaylaştırılıyor. Asgari ücret desteği 2019 yılında da devam edecek. Yerli ve yabancı sinema film gösterimi yapan işletmelerin ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu olmaksızın e-bilet uygulamasına geçmeleri teşvik edilecek. Ülkemizde oynanacak olan 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına yönelik olarak Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Türkiye’de mükim olmayan katılımcı futbol kulüplerine, bu müsabakalarla sınırlı olarak vergi istisnası getirilecek. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşların da kurumlar vergisi istisnasından yararlanabileceği hususu açıklığa kavuşturularak, diğer bazı konularda ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlemeler yapıldı. Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkı yapacağına, vatandaşlarımızın gelir ve refah düzeyini arttıracağına inandığımız bu düzenlemelerin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum’ ’dedi.

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