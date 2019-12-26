HABER
  4. AK Parti Gölbaşı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Gölbaşı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.12.2019 23:12 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan: - "Sınırların yeniden çizilmek istendiği, bütün dünyadaki güç dengelerinin yeniden dizayn edildiği bir süreçten geçiyoruz. Böyle bir süreçte Türk siyasetine baktığımızda bir yanda atalet var, bir yanda dinamizm var. Bir yanda içe kapanmacı bir anlayış var, diğer yanda dünyayı kucaklamaya çalışan bir anlayış var"

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, dünyadaki güç dengelerinin yeniden dizayn edildiği bir süreçten geçildiğini belirterek, bu süreçte Türk siyasetinde bir yanda dinamik bir anlayış varken diğer yanda tam tersi bir anlayışın söz konusu olduğunu söyledi.

Akdoğan, partisinin Gölbaşı İlçe Teşkilatı tarafından Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Danışma Meclisi" toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin tarihin yeniden yazıldığı bir dönemden geçtiğini ve bu süreçte AK Parti’nin tarihin akışını değiştirmeye çalıştığını söyledi.

Türkiye sınırında terör koridoru oluşturulmaması adına gerçekleştirilen sınır ötesi harekatların önemine değinen Akdoğan, şöyle konuştu:

"Sınırların yeniden çizilmek istendiği, bütün dünyadaki güç dengelerinin yeniden dizayn edildiği bir süreçten geçiyoruz. Böyle bir süreçte Türk siyasetine baktığımızda bir yanda atalet var, bir yanda dinamizm var. Bir yanda içe kapanmacı bir anlayış var, diğer yanda dünyayı kucaklamaya çalışan bir anlayış var. Bu iki anlayış böyle bir tarihi dönemde Türk siyasetinde varlık gösteriyor. AK Parti varlık yokluk mücadelesinin verildiği bu kritik aşamada, birçok ülkede iç savaşların, çatışmaların yaşandığı, sınırların yeniden tasarlandığı bir zamanda tarihin akışını değiştirmeye çalışıyor. Barış Pınarı Harekatı bu müdahalelerden bir tanesidir. Barış Pınarı'na, bütün bu harekatlara karşı çıktılar. Türkiye bunları yapmasaydı ne olurdu biliyor musunuz? 10-20 yıl sonra 'Sizin iktidarınız döneminde burada terör devleti kuruldu, siz suspus kaldınız. Kılınız kıpırdamadı' derler, yerden yere vururlardı bizi. Biz suskun kalmadık, harekete geçtik. Bu sefer de siz niye bunu yapıyorsunuz diye yerden yere vurmaya başladılar."

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a eleştirilerde bulunarak, "Bir mağdur edebiyatıyla aldılar, yürüdüler, gittiler. Şimdi bu 8-9 aylık süreçte de 'AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri bana iş yaptırmıyor' algısını kamuoyunda oluşturarak yan gelip yatma derdinde. Ama hiç kusura bakmasın, biz onu yan gelip yatırmayız. Çünkü Ankara normal bir şehir değil, burası Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti." dedi.

AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan da delege seçimlerinde 2 bin 400 oyun kullanıldığını belirterek, katılımdan dolayı partililere teşekkür etti.

Paraları say say bitmiyor! Instagram'ın zengin çocuklarının Noel keyfi Paraları say say bitmiyor! Instagram'ın zengin çocuklarının Noel keyfi
Kosova Meclisinde milletvekilleri yemin ettiKosova Meclisinde milletvekilleri yemin etti
Kılıçdaroğlu'ndan 'asgari ücret' paylaşımı!Kılıçdaroğlu'ndan 'asgari ücret' paylaşımı!
Anahtar Kelimeler:
Ankara Gölbaşı Hakan Han Özcan Mansur Yavaş Yalçın Akdoğan

En Çok Okunan Haberler

İşte 2020 asgari ücret zam oranı

İşte 2020 asgari ücret zam oranı

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! Mahkemede her şeyi anlattı

Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! Mahkemede her şeyi anlattı

Trump'tan Türkiye açıklaması!

Trump'tan Türkiye açıklaması!

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı! Ölüm nedeni...

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı! Ölüm nedeni...

Korkunç olay! Evli çift evde böyle bulundu

Korkunç olay! Evli çift evde böyle bulundu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Diğer Haberler
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den asgari ücret açıklaması

Meral Akşener'den asgari ücret açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Kanal İstanbul' paylaşımı

Bakan Soylu'dan 'Kanal İstanbul' paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'asgari ücret' paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan 'asgari ücret' paylaşımı!

CHP'li Tuncay Özkan 'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

CNN Türk canlı yayınında çok sert tartışma! Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'tan Kanal İstanbul açıklaması

Kanal İstanbul için net mesaj: Başlayacak ve bitireceğiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.