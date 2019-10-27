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AK Parti Grup Başkan Vekili Turan’dan 29 Ekim mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 09:48 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir mesaj yayınladı.AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan’dan "Cumhuriyet tarihi bir külliyatın adıdır" başlığıyla yayınlanan mesajda, 29 Ekim’in Türk milletinin istiklal mücadelesinin cumhuriyetle taçlandığı ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun dünyaya ilan edildiği bir tarih vurgulanarak, "29 Ekim, bu topraklar üzerinde emelleri olanların her türlü senaryolarını tarihe gömen bir meydan okumadır.

AK Parti Grup Başkan Vekili Turan’dan 29 Ekim mesajı

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir mesaj yayınladı.
AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan’dan "Cumhuriyet tarihi bir külliyatın adıdır" başlığıyla yayınlanan mesajda, 29 Ekim’in Türk milletinin istiklal mücadelesinin cumhuriyetle taçlandığı ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun dünyaya ilan edildiği bir tarih vurgulanarak, "29 Ekim, bu topraklar üzerinde emelleri olanların her türlü senaryolarını tarihe gömen bir meydan okumadır. Cumhuriyetimiz, 96 yıllık bir serüvenden çok daha fazlasını ifade eder. Cumhuriyet; Çanakkale Destanı, Sakarya Meydan Muharebesi ve yurdun dört bir yanında verilen Kurtuluş mücadelemiz sonucu ebediyete kadar sürecek bir kazanımdır. Bununla birlikte cumhuriyet; 2200 yılı aşkın devlet geleneğimiz, bin yıllık Selçuklu ve 6 asrı aşkın Osmanlı mirasımız ile bir milletin destansı direnişini ve mücadelesini kapsayan tarihi bir külliyatın adıdır. 29 Ekim, aynı zamanda bize sorumluluklarımızı hatırlatır. Zorlu bir sürecin ardından kurularak bizlere emanet edilen cumhuriyeti, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir şekilde yarınlara taşımak asli görevimizdir" ifadelerine yer verildi.

"Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz"
"17 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, eğitim, sağlık, ulaşım, sanayi, ekonomi ve teknoloji gibi her alanda hayata geçirdiğimiz dev atılımlar, cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olan 2023 yılına ilişkin ortaya koyduğumuz hedeflerimiz bu vizyonun yansımasıdır" diyerek sözlerine devam eden Bülent Turan, açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:
"Dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı salt kutlamaktan öte uluslararası her alanda güçlü bir iddia ortaya koymak, ülkemizi hak ettiği şekilde muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyet, elbette kolay kurulmadı. Büyük bedeller ödeyerek, büyük fedakarlıklarla kuruldu. Dolayısıyla ülkemizin bekasını, milli güvenliğimizi ve milletimizin huzurunu tehdit eden hiçbir terör unsuruna müsaade etmedik, etmeyiz. İlk gün gösterilen azmi, inancı, mücadeleyi ve kararlılığı devam ettiriyoruz. Dün 15 Temmuz’da milletçe nasıl bir duruş gösterdiysek, bugün de Doğu Akdeniz’de, Suriye, Irak gibi güney sınırlarımızda aynı tavrı ortaya koyuyoruz. Bu duygularla cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor; milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz."

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