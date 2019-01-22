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AK Parti Grup Başkanı Bostancı, Hatay'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 22:25 | Son Güncelleme

Naci Bostancı, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Bostancı, beraberinde AK Parti Hatay Milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hüseyin Şanverdi ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler ile Hatay Valiliği'ne geçti.

Burada Vali Rahmi Doğan'la bir süre görüşen Bostancı ve beraberindekiler, Valilik binasındaki temsili Hatay Devlet Müzesi'ni gezdi.

Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

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AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı Hatay Valisi Rahmi Doğan ziyaret

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