AK Parti Grup Başkanı Bostancı, Hatay'da

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Bostancı, beraberinde AK Parti Hatay Milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hüseyin Şanverdi ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler ile Hatay Valiliği'ne geçti.

Burada Vali Rahmi Doğan'la bir süre görüşen Bostancı ve beraberindekiler, Valilik binasındaki temsili Hatay Devlet Müzesi'ni gezdi.

Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

