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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2019 12:32 | Son Güncelleme

"Milli iradeyle oluşturulan yeni sistem, uygulamadaki gözlem ve değerlendirmeler neticesinde daha da iyileştirilerek aziz milletimize optimum fayda sağlayacak şekilde daha etkin, verimli, istikrarlı bir demokratik uygulamayı beraberinde getirecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" - "Bu yeni sistemin patronu, başından sonuna vesayet odakları değil, aziz milletimizdir" - "Eski sistem, açıkça görüldü ki ülkemizin yönetimini kilitleyen bir vesayet sistemidir. 'Eskiye dönelim' diyenler, aslında vesayet sisteminden medet umanlardır"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Milli iradeyle oluşturulan yeni sistem, uygulamadaki gözlem ve değerlendirmeler neticesinde daha da iyileştirilerek aziz milletimize optimum fayda sağlayacak şekilde daha etkin, verimli, istikrarlı bir demokratik uygulamayı beraberinde getirecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesinin birinci yıl dönümüne ilişkin yazılı yazılı açıklama yapan Akbaşoğlu, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin, jeopolitik ve jeostratejik gelişmeler neticesinde yönetim sisteminde değişiklikler yapma ihtiyacı hissettiğini ve uzun süredir üzerinde durulan yeni sistem arayışları sonucunda da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini anımsattı.

Akbaşoğlu, bu sistem değişikliğinin sadece AK Parti'nin değil, farklı düşünceye sahip siyasetçiler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, her düşünceden insanlar ve milli egemenliğin yegane sahibi vatandaşların katkılarıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş, Muhsin Yazıcıoğlu ve Süleyman Demirel'in bizzat tecrübe ederek Türkiye'nin refahı, istikrarı ve geleceği için önerdikleri başkanlık sistemimin yıllarca konuşulup tartışıldığını ancak bir türlü hayata geçirilemediğini ifade eden Akbaşoğlu, Türkiye'nin demokratik anayasa talebi doğrultusunda, yakın dönemde anayasa değişikliğine ilişkin oluşturulan kurul ve komisyonların çalışmaları sonucu ortaya hacimli bir müktesebat çıktığını belirtti.

Bu tarihi birikim üzerine, 15 Temmuz uluslararası darbe ve işgal girişimi sonrasında, yerel vesayet araçları ve uluslararası operasyonlara karşı yerli ve milli politikalar doğrultusunda hızlı, etkin bir mücadeleye imkan tanıyacak düzenlemelerin zaruret oluşturduğuna dikkati çeken Akbaşoğlu, söz konusu birikime dayalı olarak, AK Parti ve MHP'nin birlikte oluşturduğu Cumhur İttifakı tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi modelinin gündeme getirildiğini aktardı.

- "Yeni sistemin patronu milletimizdir"

TBMM'deki Anayasa Komisyonu ve Genel Kurulda son hali verilen değişikliğin, milli iradenin temsilcisi milletin onayına sunulduğunu ve 16 Nisan halk oylamasında milletin verdiği oylarla ülkenin, demokratik yeni yönetim sistemi olarak kabul edildiğinin altını çizen Akbaşoğlu, "Bu yeni sistemin patronu, başından sonuna vesayet odakları değil, aziz milletimizdir. Doğrudan demokrasiyi ve kuvvetler ayrılığı prensibini tam manasıyla gözeten, yasama ve yürütme organını doğrudan kendisi belirleyerek katılımcı demokrasiyi ve istikrarlı yönetimi hayata geçiren, denge-denetim mekanizmasını sandıkta doğrudan belirleyen bizzat milletimizin kendisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açmanın, eskiye dönüş söylemlerini dillendirmenin, milli iradeyi sindirememek ve millete karşı saygısızlık olduğunu belirten Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Eski sistem, açıkça görüldü ki ülkemizin yönetimini kilitleyen bir vesayet sistemidir. 'Eskiye dönelim' diyenler, aslında vesayet sisteminden medet umanlardır. Şunu belirteyim ki Ağustos 2018'de yaşadığımız dolarizasyon operasyonuna eski sistemde tutulsaydık, 'atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmiş olurdu.' Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hızlı ve etkin karar alma ve yönetim süreçleri ile bu uluslararası saldırıları atlatabilme imkanını yakalayabildik. Bunu kesinlikle gözden kaçırmamak gerekir."

Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulanması esnasında ortaya çıkan aksaklık ve eksiklikler söz konusu olduğunda yapılacak düzenlemelerle bu hususların rahatlıkla giderilebileceğine işaret etti.

Bu konudaki düzenlemelerin, sistemin ana, demokratik omurgasını muhafaza ederek gerçekleştirileceğini kaydeden Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Milli iradeyle oluşturulan yeni sistem, uygulamadaki gözlem ve değerlendirmeler neticesinde daha da iyileştirilerek aziz milletimize optimum fayda sağlayacak şekilde daha etkin, verimli, istikrarlı bir demokratik uygulamayı beraberinde getirecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

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15 Temmuz AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

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