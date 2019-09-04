AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, İBB önündeki eyleme destek verdi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İBB iştiraklerinden çıkartılan işçilerin eylemine destek verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu göreve davet eden Akbaşoğlu, “Verdiği namus sözüne sahip çıkmasını, herkesin huzurunda bekliyorum” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı iştiraklerden çıkartılan işçilerin Saraçhane’deki başkanlık binası önündeki eylemi devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, eyleme destek vermek için başkanlık binası önüne geldi.

“Kılıçdaroğlu’nu göreve davet ediyorum”

İşten çıkarılan işçilerin derdine kulak veren Akbaşoğlu, “İstanbul halkı, İstanbul’a hizmet eden insanların işten çıkartılması için değil, çıkartılmaması için bir irade beyanında bulundu. Bu sözlere güvendi. Ancak bun sözlerin maalesef çiğnendiğini görüyoruz. Bu konuda Kılıçdaroğlu’nu göreve davet ediyorum. Verdiği namus sözüne sahip çıkmasını, herkesin huzurunda bekliyorum” dedi.