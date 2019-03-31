HABER

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu oyunu kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 16:45 | Son Güncelleme

Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı TOKİ Ortaokulunda oy verdi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı'da oyunu kullandı.

Akbaşoğlu, oyunu kullanmak üzere eşi ve oğullarıyla TOKİ Ortaokuluna geldi.

Okulda kurulan 1118 numaralı sandıkta oy verdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Akbaşoğlu, seçim süreci boyunca bütün siyasi partilerin propagandalarını, projelerini ve düşüncelerini ortaya koyduğunu söyledi.

Çankırı'da vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirten Akbaşoğlu, "Demokraside son sözü her zaman millet söyler. Millet ne derse ona göre de herkes hizaya girer. Burada bütün sandıklarda gerçekten yüksek bir katılım olduğunu müşahede ediyoruz. İnşallah Türkiye genelinde de milli iradenin tecellisi hususunda vatandaşlarımız en yüksek katılımı sağlamak suretiyle iradesini sandığa yansıtacak." diye konuştu.

Seçimlerde yerel yöneticilerin belirleneceğini dile getiren Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"'Milli egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyoruz. Millet ne derse o olur. Burada önemli olan demokratik bir kültür içinde milletin iradesinin hiçbir engel olmaksızın güzel bir şekilde sandığa yansıması, bu milli iradenin tecellisine göre de herkesin kendi üzerine düşeni güzel bir şekilde ortaya koymasıdır. Çankırı'da sulh ve sükun içinde bir seçim geçiriyoruz."

Türkiye'de hoşgörü ve centilmenlik anlayışı içinde demokratik seçimlerin sandığa yansıyacağını ifade eden Akbaşoğlu, "İnşallah akşam milletimizin genel iradesi ortaya çıkacaktır." dedi.

Akbaşoğlu'na Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz da eşlik etti.

PARTNER"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!
DP Genel Başkanı Uysal, oyunu Afyonkarahisar’da kullandıDP Genel Başkanı Uysal, oyunu Afyonkarahisar’da kullandı
Ülkenin doğusunda sandıklar kapandı, oy sayma işlemi başladıÜlkenin doğusunda sandıklar kapandı, oy sayma işlemi başladı
Anahtar Kelimeler:
ak parti çankırı Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu seçim

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Ve nihayet oyunu kullandı: Sade vatandaşız hepimiz!

Ve nihayet oyunu kullandı: Sade vatandaşız hepimiz!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.