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  4. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu’ndan "Libya tezkeresi" açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu’ndan "Libya tezkeresi" açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.01.2020 13:51 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, bugün Mecliste görüşülecek olan Libya tezkeresi konusunda birlik ve beraberliğin ortaya konulması gerektiğini söyledi.TBMM’de Libya tezkeresi konusunda gazetecilere açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye’nin Libya ile kara sınırı olmadığını belirterek, bölgedeki Tunus ve Cezayir’in konuyla ilgili sessiz olduğunu ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, bugün Mecliste görüşülecek olan Libya tezkeresi konusunda birlik ve beraberliğin ortaya konulması gerektiğini söyledi.
TBMM’de Libya tezkeresi konusunda gazetecilere açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye’nin Libya ile kara sınırı olmadığını belirterek, bölgedeki Tunus ve Cezayir’in konuyla ilgili sessiz olduğunu ifade etti. Tunus ve Cezayir’in güvenlikle ilgili taleplere cevap vermediklerini söyleyen Ağıralioğlu, bölgesel çatışma ihtimalinin olduğunu, hiç kimsenin Hafter’e ‘sen nereye gidiyorsun’ demediğini, endişeleri olduğunu dile getirdi. Ağıralioğlu, açıklama yaptığı sırada CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da konuya dahil oldu. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, Altay’a “Milletin ve devletin menfaatleri için münhasır ekonomik bölge için yaptığımız anlaşmanın mütemmim cüzü olan gereğini hep birlikte yerine getirmemiz lazım" dedi. Altay ise, "Mehmetçiği lejyoner gibi kullanmak bu Meclise yakışmaz" yanıtını verdi.
Akbaşoğlu, Mehmetçiğe böyle bir sıfat takmanın yakışmayacağını kaydederek, “Türkiye’nin hak ve menfaatleri doğrultusunda ve BM Güvenlik Konseyi’nin almış olduğu kararlar doğrultusunda uluslararası hukuktan doğan haklarımız çerçevesinde bir tezkereyi Meclise getirdik. Bunun hukuki dayanağı uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler’dir. Güneyimizde bize yapılmak istenen operasyonları elimine ettiysek ve yırtıp attıysak, aynı şekilde Doğu Akdeniz’de de hidrokarbon, doğalgaz ve petrol ile ilgili ve diğer hak ve menfaatlerimize ilgili hususlara ilişkin Türkiye’yi Antalya Körfezi’ne sıkıştırmaya çalışan uluslararası hamleleri boşa çıkarmış oluyoruz. 21. yüzyılın en önemli tarihi, stratejik anlaşmalardan bir tanesini Libya ile imzalamak suretiyle komşu olduk. Biz Libya’da istikrarın, demokrasinin, birliğin sağlanmasına, orada bulunan Türk vatandaşlarının firmalarının güvenliğinin, iç huzurunun sağlanmasına vesile olacağız. Türkiye’nin kendi hak ve menfaatlerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak hususunda devlet politikası olarak bu hamleyi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Altay’ın ‘Lejyoner gibi kullanmayın’ ifadelerinin kabul edilemeyeceğini söyleyen Akbaşoğlu, “Başımızın tacı, gözümüzün nurudur. Engin Altay açılama yaptı ve dedi ki; ‘Birleşmiş Milletler’in tanımış olduğu ulusal mutabakat hükümeti cihatçı, ama CIA yakınlığı ile bilinen Hafter yönetimi ise daha makul’ gibi bir ayırımı yaptı. İdeolojik olarak yaklaştığını ifade etti. CHP ideolojik tutum ve davranış sergiliyor. CHP ve İYİ Parti’ye bu konuda bu konuda toplu müdafaayı ortaya koymak gerektiğini, birlik ve beraberliği ortaya koymak gerektiğini söylüyorum” değerlendirmesini yaptı.

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