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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 14:41 | Son Güncelleme

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı

İSTANBUL (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesi Nevin Akbaşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Akbaşoğlu için Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vaktinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, AK Parti milletvekilleri Binali Yıldırım, Mustafa Demir, Hacı Osman Akgül, Ahmet Hamdi Çamlı, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile Akbaşoğlu ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Erdoğan, cenaze namazının kılınmasının ardından Akbaşoğlu ile aynı anda namazları kılınan diğer vatandaşlar için rahmet dileyerek, dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Mevlid Kandili'ni de kutladı.

Daha sonra Nevin Akbaşoğlu'nun cenazesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da omuz vermesiyle cenaze aracına kadar taşındı.

Akbaşoğlu, Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cenaze Töreni Nevin Akbaşoğlu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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