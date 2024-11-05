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AK Parti grup başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yeni kitabı yayınlandı: 'Duvarları Yıkmak'

05.11.2024 15:48
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Kişisel gelişim konusunu ele alan AK Parti grup başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, kişisel gelişimin önemini vurgulayan önemli bir kitap yazdı. Duvarları Yıkmak isimli kitap raflardaki yerini aldı.

AK Parti grup başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yeni kitabı yayınlandı: 'Duvarları Yıkmak'

Bahadir Yenişehirlioğlu, kitabının duyurusunu yapraken bir de tanıtım yazısı kaleme aldı. Bahadır Yenişehirlioğlu; önsözünde 'Bencilliği bırakıp artık toplumsal bir gelişmeye ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim.' dedi.

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İŞTE BAHADİR YENİŞEHİRLİOĞLU'NUN 'DUVARLARI YIKMAK' KİTABI ÖNSÖZÜ

"Türkiye’de “kişisel gelişim” oldukça ilgi gören bir alan.

Öyle de olmalı elbette. Üzerine kitaplar yazılıyor, seminerler veriliyor ve daha nice etkinlik düzenleniyor... Ki böylece insan kişisel olarak gelişsin değil mi? Naçizane tespitim odur ki herkes kişisel olarak oldukça gelişti! Ancak bu başarının meyvelerini maalesef toplumsal anlamda toplayamıyoruz.
Özü unutmak, mazisini bilmemek, tarihine yabancılaşmak, biz odaklı değil, ben merkezli olmak toplumsal sorunların çözümünde ne kadar etkili oldu?

Hâlen şikâyet ettiğimiz, düzeltilmesi noktasında umudumuzu her geçen gün kaybettiğimiz toplumsal defolarımızı hangi terzi düzeltebilir? Değinmek istediğim temel nokta;

kişisel olarak gelişime o kadar önem verdik ki insanı insan, toplumu toplum yapan değerleri unuttuk sanki... Yani kişisel olarak çok başarılı insanlar olmak, bugünkü tabirle modumuzu yüksek tutmak, güne enerjik başlamak, bunlar elbette güzel şeyler ancak asıl toplumsal anlamda bir gelişmeye ihtiyacımız yok mu?

Elbette toplum bireylerden oluşur ve bireylerin kendilerini geliştirmeleri mühimdir, ancak bireysel gelişmeyi toplumsal gelişmeyle taçlandırmadıkça içinde bulunduğu toplumdan memnun olmayan, kişisel olarak gelişmiş insanlar sürüsünden fazlası değiliz.

Tam da bu sebeple eleştirilerim, ifadelerim, betimlemelerim veya hicivlerim okuyucumu şaşırtabilir. Ancak takdir edilmelidir ki insanı uyandırmak için bir fısıltı yeterli olacakken toplumu uyandırmak için
çığlıklar atmak, dikkati diri tutmak gerekir.

Kalkıştığım işin zor olduğunu biliyorum. Ancak burada
mefkûremin yüceliğine sığınıyor; okuyucularımın anlayışına
güveniyor ve kelamın gücüne inanıyorum. Ezcümle kişisel
olarak yeterince geliştiğimiz ve bencilliği bırakıp artık toplumsal bir gelişmeye ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim.

Keyifli okumalar dilerim..."

Bahadır YENİŞEHİRLİOĞLU

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bahadır yenişehirlioğlu
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