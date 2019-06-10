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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2019 16:44 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “1970 yılındaki ifadede Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiş.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “1970 yılındaki ifadede Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiş. İki milyon 200 bin gencimiz şu anda askerliğini ertelemiş durumda. Her yıl 700 bin artıyor” dedi.
Turan, AK Parti Grup Toplantısı’nın yapılmayacağını belirterek, bunun yerine kapalı Grup Toplantısı’nın yapılacağını ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı’nın askere alma kanun teklifi hakkında bilgi vereceğini söyledi. Kanunun yüz yıllık bir kanun olduğunu kaydeden Turan, TBMM Genel Kurulu’nda askere alma kanun teklifinin görüşüleceğini kaydetti. Turan, “AK Parti’nin hedefi kamuoyunun yakından takip ettiği üzere kanun teklifinin bitmesini öngörüyoruz. Cumhurbaşkanı’na ekstra yetki veriyorsunuz’ iddiaları vardı. Bunun makul olmadığını ifade etmek isterim. 1927 yılından beri yürürlükte olan bir kanun içerisinde 1970 yılında bu kanunu ifade eklendi. 1970 yılındaki ifadede Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiş. İki milyon 200 bin gencimiz şu anda askerliğini ertelemiş durumda. Her yıl 700 bin artıyor” dedi.
Bedelli askerlik başvurusunda bulunanları kategorize etme ile ilgili olarak Turan, “Konuşuyoruz, görüşüyoruz” şeklinde konuştu.
Yargı paketine ilişkin olarak Turan, askerlikten sonra yargı paketinin gelmesi halinde görüşmeyi planladıklarını ifade etti.
Yıldırım- İmamoğlu görüşmesine ilişkin olarak ise Uğur Dündar’ın neden vazgeçtiğini açıklamasının zorunluluğuna işaret eden Turan, İstanbul seçimlerine yönelik olarak da, “Meclis çalışmalarını İstanbul seçimlerine göre endekslemeyi doğru bulmayız. Biz bu hafta ve haftaya çalışmayı öngörüyoruz” diye konuştu.

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