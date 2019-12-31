AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bugün, Libya'ya gitme diyenlere, Doğu Akdeniz'den çık diyenlere, yarın Kıbrıs'tan çık deme cesaretini vermeyeceğiz." dedi.

Turan, Meclis'te, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, Libya tezkeresi ve Meclis gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Turan, "Libya ile ne işimiz var?" diyenlere, Doğu Akdeniz'de yaşananlara bakmalarını tavsiye ettiklerini, Akdeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin neden orada olduğunu sorgulamaları gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Libya ile tarihi ve kültürel bağlarının bulunduğuna dikkati çeken Turan, "Libya'nın toprak bütünlüğünden, istikrarından ve barış ortamının tesis edilmesinden yanayız. Bu hem Libya'nın hem de bölgenin geleceği için önemli. Darbeci generalin yanında yer alamayız. Bizler BM'nin de tanıdığı, Libya'nın meşru hükümetinin yanında yer alıyoruz." şeklinde konuştu.

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere işaret eden Turan, şunları söyledi:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, enerji arama ve çıkarma faaliyetlerinde ABD, İtalya ve Fransa gibi bölge dışındaki aktörlerle, enerji iletimi için ise İsrail, Mısır ve Yunanistan gibi bölgedeki aktörlerle iş birliği çalışmaları yapıyor. İsrail, Mısır gibi ülkeler bölgede doğalgaz dağıtım merkezi olmayı istiyor.