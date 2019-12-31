HABER
  4. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan:

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.12.2019 15:47 | Son Güncelleme

"Bugün, Libya'ya gitme diyenlere, Doğu Akdeniz'den çık diyenlere, yarın Kıbrıs'tan çık deme cesaretini vermeyeceğiz" - "Libya'da olmak Doğu Akdeniz'deki haklarımızdan vazgeçmek ya da vazgeçmemek anlamına geliyor. Akdeniz'de hesabı olan tüm ülkeler bilsin ki Türkiye eski Türkiye değil" - "Tezkereye tüm partilerin destek vermesi gerektiği kanaatindeyim"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bugün, Libya'ya gitme diyenlere, Doğu Akdeniz'den çık diyenlere, yarın Kıbrıs'tan çık deme cesaretini vermeyeceğiz." dedi.

Turan, Meclis'te, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, Libya tezkeresi ve Meclis gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Turan, "Libya ile ne işimiz var?" diyenlere, Doğu Akdeniz'de yaşananlara bakmalarını tavsiye ettiklerini, Akdeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin neden orada olduğunu sorgulamaları gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Libya ile tarihi ve kültürel bağlarının bulunduğuna dikkati çeken Turan, "Libya'nın toprak bütünlüğünden, istikrarından ve barış ortamının tesis edilmesinden yanayız. Bu hem Libya'nın hem de bölgenin geleceği için önemli. Darbeci generalin yanında yer alamayız. Bizler BM'nin de tanıdığı, Libya'nın meşru hükümetinin yanında yer alıyoruz." şeklinde konuştu.

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere işaret eden Turan, şunları söyledi:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, enerji arama ve çıkarma faaliyetlerinde ABD, İtalya ve Fransa gibi bölge dışındaki aktörlerle, enerji iletimi için ise İsrail, Mısır ve Yunanistan gibi bölgedeki aktörlerle iş birliği çalışmaları yapıyor. İsrail, Mısır gibi ülkeler bölgede doğalgaz dağıtım merkezi olmayı istiyor.

Doğu Akdeniz'de doğal gaz ve petrol aramaları için bulunan ülkeler, burada Türkiye'nin varlığını istemiyor. Alan hakimiyeti oluşturma çabalarına, ülkemizin ve KKTC'nin haklarının gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Türkiye olarak, yarın Doğu Akdeniz'de yaşanabilecek sıkıntılara karşı stratejik tedbirler almak zorundayız. Libya'da olmak Doğu Akdeniz'deki haklarımızdan vazgeçmek ya da vazgeçmemek anlamına geliyor. Akdeniz'de hesabı olan tüm ülkeler bilsin ki Türkiye eski Türkiye değil. Ekonomik haklarımızı korumakta kararlıyız. 'Mavi vatan' kaderine terk edilmemeli.
Tezkereye tüm partilerin bu bilinçle destek vermesi gerektiği kanaatindeyim."

AK Parti'li Turan, Türkiye'nin, Libya'da bir maceraya atılmadığını, büyük devlet olmanın gereğini yaptığını belirtti.

Türkiye'nin amacının Akdeniz'de kimsenin hakkını, hukukunu gasp etmek değil, kendi haklarını korumak olduğunu vurgulayan Turan, "Bugün, Libya'ya gitme diyenlere, Doğu Akdeniz'den çık diyenlere; yarın Kıbrıs'tan çık deme cesaretini vermeyeceğiz." diye konuştu.

- TBMM Genel Kurulunda görüşülecek Libya tezkeresi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısıyla TBMM Genel Kurulunun 2 Ocak Perşembe günü olağanüstü toplanacağını dile getiren Turan, olağanüstü gündemle toplanıldığı için de sadece tezkerenin görüşüleceğini ifade etti.

Tüm partilerin bu milli meseleye desteğini oldukça kıymetli gördüklerini vurgulayan Turan, "Genel olarak muhalefet partilerinden olumsuz, görüşmeleri engelleyecek girişimler, tartışmalar beklemiyoruz. Ancak CHP'nin klasik davranışlar sergilemesi, eleştiriler getirmesi bizleri şaşırtmaz." dedi.

- 7 Ocak'ta Genel Kurul çalışmaları tekrar başlayacak

Libya tezkeresi görüşmelerinin ardından Genel Kurulun, çalışmalarına 7 Ocak'ta başlayacağını belirten Turan, Genel Kurulda, 2018 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu'nun görüşüleceğini bildirdi. Turan, ayrıca birtakım uluslararası anlaşmaların da görüşülmesinin planlandığını dile getirdi.

- 2020 yılı mesajı

Bülent Turan, yeni miladi yılın huzur, barış ve mutluluk getirmesini temennisini de aktardı.

Yoğun bir gündemle geçen, tarihi kavşaklara tanıklık edilen, yatırımların ve projelerin hayata geçtiği 2019'un geride kaldığını belirten Bülent Turan, şu ifadelere yer verdi:

"Her yeni yıl, beraberinde yeni beklentileri, başlangıçları getirir. Daha güçlü bir Türkiye için yaptığımız icraatlarımızı, 2020 yılında da sürdürme kararlılığı içinde yeni bir yıla adım atıyoruz. Seçimsiz geçecek 2020 yılında da üretimi, ihracatı ve istihdamı artırmak, yargı ve ekonomi gibi her alanda reformlar hayata geçirmek ilk gündemimiz olmaya devam edecek. 2020'de ekonomide yüzde 5 büyüme öngörülüyor. İstihdamda ise 1 milyon 52 bin artış bekleniyor. Yine 2020'de ihracatın 190 milyar dolara çıkması bekleniyor. 2020'de enflasyonun tekrar tek haneli rakamlara inmesini ve yıl sonunda yüzde 8,5 düzeyinde gerçekleşmesini hedefliyoruz.
Daha çok çalışacağız. Seçimsiz geçecek 4 yıl var, iyi değerlendireceğiz."

PARTNER Halife Harun Reşid'in altınları bulundu Halife Harun Reşid'in altınları bulundu
Putin ve Zelenskiy’den 2020’de esir değişimi kararıPutin ve Zelenskiy’den 2020’de esir değişimi kararı
Bakan Akar'dan Libya mesajı: Gereğini yapacağızBakan Akar'dan Libya mesajı: Gereğini yapacağız
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Libya tezkere

En Çok Okunan Haberler

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Yüzlerce kişi Büyükelçilik binasına girdi

Yüzlerce kişi Büyükelçilik binasına girdi

Ankara'da korkunç olay!

Ankara'da korkunç olay!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

Diğer Haberler
Bakan Akar'dan Libya tezkeresiyle ilgili son dakika mesajı: Gereğini yapacağız

Bakan Akar'dan Libya mesajı: Gereğini yapacağız

CHP'li vekilin acı günü! Kılıçdaroğlu da cenaze törenine katıldı

Kılıçdaroğlu da cenaze törenine katıldı

CHP'den öğrenci affı teklifi

CHP'den öğrenciler için flaş teklif

Son seçim anket sonuçları! (Partilerin oy oranları, Muharrem İnce ve Kanal İstanbul'la ilgili dikkat çeken veriler)

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken açıklamalar: Kılıçdaroğlu aday olursa ben olmam

Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken açıklamalar

Mansur Yavaş'tan canlı yayında Sinan Aygün açıklaması

Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.