AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan:

"100 yıl önce bu milletin şanlı ecdadı, o topraklardan çekildiği andan itibaren maalesef orada zulümler var, mülteci hareketleri, göçler, kan ve gözyaşı var. İşte biz her şeyden önce AK Parti olarak ecdadımızın, yani Sultan Alparslan'ın, Kılıçarslan'ın, Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'nin, Yavuz'un, Fatih'in ve Kanuni'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Menderes'in, Özal'ın ve bu ülkede taş üstüne taş koymuş bütün siyasi büyüklerimizin o kutlu mirasına sahip çıkarak bu ülkeyi bütün insanlığın umudu yapmak, gönül coğrafyamızın çadır direği haline getirmek için yollara düştük. Her şeyden önce binlerce yıllık kutlu davanın mensuplarıyız, buna sahip çıkacağız. Bu coğrafyada binlerce yıldan beri adalet ve barışı hayata geçiren şanlı ecdadımıza düşman olanlar var. AK Parti olarak kendimizi ne kadar tanıyorsak düşmanlarımızı da çok iyi tanımamız lazım."

"16 yıldan beri yaşanan ihanetleri, saldırıları, bu bayrak altında birleşerek, bütünleşerek püskürttük. Hamdolsun sizlerin gayreti ile ortaya koyduğumuz hizmetler, bugün milletimizin teveccühünü ortaya koyuyor. Demokrasilerde ortaya koyulan hizmetlerin sahibi, o işin icraatçıları, hükümetimiz, belediye başkanımız değildir, her şeyden önce bunun birinci sahibi milletimizdir. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu millete olan sevdasını ve aşkını görüp 16 yıl önce 'Aydınlığa açık, karanlığa kapalı' diyerek yol vermemiş olsaydınız bu yaptığımız hizmetleri hayata geçiremezdik. 16 yıldan beri eğer belediye başkanlarımıza 'Durmak yok yola devam.' diyerek AK belediyecilikle o mührü vermemiş olsaydınız bugün bu hizmetler hayata geçmezdi. Onun için her şeyden önce bu millete hizmetkar olma yolculuğunda, bu davaya yürekten verdiğiniz destekler için sizlere teşekkür ediyoruz."

Özkan, davalarının, "Bu aziz millete, al bayrağa, vatana ve devlete hayırlı, güzel hizmetler üretme davası" olduğunu belirterek şöyle devam etti:

- "Mücadele daha yeni başlıyor"

Tarih boyunca kavganın belli olduğunu vurgulayan Cahit Özkan, "Nedir o? Egemenlik milletin mi olacak, yoksa çıkar çevrelerinin mi? Milletin emanetini, milletin kaynaklarını bu aziz millet mi kullanacak, yoksa faiz lobisine, silah baronlarına, petrol şirketlerine peşkeş mi çekeceğiz? İşte 16 yıl boyunca yaşadığımız ihanet, darbe, vesayet, kalkışma, terör saldırıları... Bunların tek bir derdi var; eğer geçmişte olduğu gibi bu ülkenin milyarlarca doları faiz lobisinin cebine girmiş olsaydı, bu ülke silah baronlarına topladığı bütün vergileri teslim edip onlardan silah dilenseydi, bugün biz bu saldırılara maruz kalmazdık." değerlendirmesinde bulundu.

Özkan, stratejik olarak dünyanın göz bebeği olan "cennet vatan" Türkiye'nin açlığa, yokluğa mahkum olmaması gerektiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Üç kıtada at oynatmış Osmanlı'nın torunları gidip de Avrupa'da fabrikada cıvata sıkıştırmak zorunda mıydık? Biz büyük, güçlü, tarihi kökleri olan bir milletin mensuplarıyız. Önce geldik faiz lobisinin musluklarını kıstık. Bu milletin emanetini faiz lobisine peşkeş çekmediğimiz için hamdolsun bu ülke kalkınma sürecine geçti. Savunma sanayimizin yüzde 70'ini yerli ve milli kaynaklarla bugün bizler kendimiz yapıyoruz. Bitti mi? Hayır, mücadele daha yeni başlıyor, daha kuduracaklar, yerlerinde duramayacaklar. Bu ülkeye, bu millete şantajla, tehditle istikamet göstermenin bedelini görecekler. Yahu onlar kim oluyor? Biz ayağımızda çarıklarla, tek tüfeklerle, yokluk kıtlık içerisinde, istihkakımızın olmadığı, Silahlı Kuvvetlerimizin bitap düştüğü dönemlerde bile biz bu emperyalistlere teslim olmadık, şimdi mi teslim olacağız? Hamdolsun bu millet yeniden kendi ayaklarının üzerine kalktı. Daha çok kuduracaklar. Bakınız, çaresizlikleri diz boyu."

Toplantıya Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz ile İlçe Başkanı Volkan Gezen ve partililer katıldı.

