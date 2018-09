AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan:

"Bugüne kadar hiçbir zaman için bulunduğum makamlardan güç almadım, değer almadım. Bulunduğum makamlara güç vermeye, değer vermeye çalıştım. Güç katmaya, değer katmaya çalıştım. Göreceksiniz 30 Mart'a kadar bu kardeşiniz malımızla, canımızla, enerjimizle, gücümüzle, sıhhatimizle, sağlığımızla, her anımızla bu seferberlikte sizlerle beraberiz. Bir yerde olmak için bir unvana ihtiyacımız hiç olmadı bugüne kadar, bundan sonra da olmayacak."

- "Türkiye, yeni dünyanın kurucularındandır"

Yedi düvelin saldırdığını ifade eden Zeybekci, "Topyekun her şeyleri ile saldırıyorlar, Her zaman, her daim saldırıyorlar. Maşalarını kullandılar, yetmedi şimdi kendileri ekonomik olarak saldırmaya devam ediyorlar. Göreceksiniz, şu anda yaşanan bu ekonomi ile ilgili kopartılmaya çalışılan o dalgalanma, bunun hepsi gelip geçecek. Bu ülkenin ve bu milletin kaynakları ve imkanlarıyla yeniden o büyüme şahlanmalarını hep beraber göreceğiz. Göreceksiniz 2019 Türkiye'nin ekonomik olarak yeniden canlandığı, yeniden toparlandığı zamanlar olacak." değerlendirmesini yaptı.