DENİZLİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 31 Mart yerel seçimlerinin Cumhur İttifakı'nın şanlı zaferiyle sonuçlanacağını söyledi.

Özkan, Merkezefendi Belediye Başkanı ve AK Parti'nin belediye başkan adayı Muhammet Subaşıoğlu'nun Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, bu seçimin başka bir seçim olduğunu belirtti.

Orta Asya steplerinden çıkıp geçtiği bütün coğrafyalarda ardından çil çil kubbeler serpen, dünyanın dört bir tarafında adaletin, barışın, refahın ve medeniyet değerlerinin temsilcisi olan Cumhur İttifakı olarak çıkılan bu yolda, aziz millet adına zaferler yazma vakti olduğunu dile getiren Özkan, şunları söyledi:

"Aşkımız, derdimiz millet aşkıdır, memleket sevdamızdır. Bu aziz millete sırtımızı dayadık, bu aziz milletin medeniyet değerlerinden güç kuvvet alarak yola çıktık. Aziz milletimizin değerleri ile yola çıktıktan sonra bize zeval yok, bize mahcubiyet yaşamak yok. Bizler gücümüzü milletten alıyoruz, sırtımızı millete dayıyoruz. Onun için 31 Mart Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı'nın şanlı zaferiyle sonuçlanacak. Bu zafer, aziz hemşehrilerimizin, milletimizin zaferi olacak."