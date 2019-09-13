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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan Ahmet Davutoğlu'na çağrı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.09.2019 17:02 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partiden istifasını açıkladığı basın toplantısını değerlendirdi. Davutoğlu'nun, kaybettiği makam ve koltuğun peşinde olduğunu savunan Özkan, "Gelin, bu çıktığınız yoldan dönün. Bu girmiş olduğunuz bataklık, mutlaka milletimiz tarafından vakti saati geldiğinde gerekli cevabı alacaktır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan Ahmet Davutoğlu'na çağrı

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Ahmet Davutoğlu'nun partiden istifa ettiğini duyurduğu basın toplantısının ardından DHA muhabirine açıklama yaptı. Davutoğlu'nun basın toplantısı için "'Düşmeseydim inecektim' basın toplantısı" diyen Özkan, şöyle devam etti:

"Son 5 yıllık süre zarfında sürekli Davutoğlu; söz, eylem ve hareketleri ile bunu kamuoyuna ifade ediyor; Sayın Cumhurbaşkanı'mızın siyasi meşruiyetine dayanarak onunla kavgalı, AK Parti'nin siyasi gölgesi içinde, AK Parti’nin yetkili makamlarını kullanan; ancak AK Parti'liyle kavgalı, milletvekillerimizin almış olduğu tarihi sorumlulukla kavgalı. Derinden milletimizle kavgalı olan; ancak yegane amacı, arzusu kaybettiği koltuğu 'Nasıl alırım' arzusu ile ortaya koyulmuş bir basın toplantısı ve siyasi duruştur."

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'BU YOLDAN DÖNÜN'

Davutoğlu'nun, kaybettiği makam ve koltuğun peşinde olduğunu savunan AK Parti'li Özkan, "Tüm gelişen bu olaylara bakıldığında bizim gördüğümüz mesele şudur; elde etmiş olduğu akademik kariyerinin itmiş olduğu kibir bataklığında boğulan ve maalesef bu kibrinin siyasi bir çıkmaza ittiği bir siyasi figürle karşı karşıyayız. Bizim amacımız, anlayışımız, amacımız şudur; 'Milletimiz ne diyor, milletimiz bu kutlu davadan ne bekliyor', biz buna bakarız. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, AK Parti vatandaşlarımıza karşı sessiz dünyanın hür sesi olmuş, vatandaşlarımızın refahını artırmak, onların refah ülkesi, demokratik bir hukuk devletinde yaşamak için neye ihtiyaçları varsa yasal ve anayasal reformlarla bunu ortaya koyuyor. Ancak diğer tarafta ortada yer alan tablo tek bir arzusu beklentisi var; kibirlerinin esirleri olduğu koltuk hırsıyla yeniden makam, mevki ve mevzi kazanma hırsıdır. Gelin, bu çıktığınız yoldan dönün. Bu girmiş olduğunuz bataklık, mutlaka ama mutlaka milletimiz tarafından vakti saati geldiğinde gerekli cevabı alacaktır" diye konuştu. (DHA)

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