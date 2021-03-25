HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: 'Kongrede yatay çekimden dolayı kalabalık iç içe gözüküyor'

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: 'Kongrede yatay çekimden dolayı kalabalık iç içe gözüküyor'

25.03.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haber Global televizyon kanalında canlı yayına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Cahit Özkan, AK Parti 7. Olağan Kongresi ile ilgili "Maske, mesafe, temizlik konusuna özenle dikkat ettik. Burada bir vaka artışı falan olmayacak" ifadesini kullanırken, "yatay çekimin yanıltması nedeniyle insanlar iç içe görünüyor, tüm kurallara riayet edildi''dedi.

Ak Parti’nin birçok ilden binlerce katılımcıyla gerçekleştirdiği 7. Olağan Kongresi’nin salgın kurallarını ihlal ettiği eleştirilerine Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan yanıt verdi.

“YATAY ÇEKİMDE ÖYLE GÖZÜKÜYOR”

“Kongre alanına gelen bütün delegasyonun hepsi tek tek testlerden geçirilmiştir. Zaten diğer tarafta maske, mesafe konularında tribünlerde olabildiğince elimizden gelen gayreti ortaya koyduk” diyen Özkan, özellikle kongre salonun dışı ve tribünde sosyal mesafenin ihlal edildiği görüntüleri şöyle yorumladı: “Kalabalığın içerisinden bir şekilde geçtik ve kongre alanına girdik. Sizler de medya anlayışıyla çok da iyi takdir edersiniz ki, orada yapay bir çekimi dikkate aldığınız zaman bir kilometrekarelik alanda inanın yatay çekimde, insanlar adeta üst üste binmiş gibi gözüküyor. Oysaki o kalabalığın içerisinde bulunduğunuz zaman orada çok daha küçümsenmeyecek bir mesafe vardı. Ben orada yapay bir kamera çekiminin yanılttığını düşünüyorum.

“BU KONUDA BİR HASSASİYET VARDI”

İnanın su içmek için zaruret haricinde hiçbir şekilde teşkilat mensuplarımızın maske, mesafe, temizlik kurallarına riayetsizlik göstermediğinin altını çizmek lazım. Bu konuda bir hassasiyet vardı. Biz bunu özellikle gözlemledik. Özellikle de salon içerisinde gerek kolonya ve temizlik malzemeleri konusunda da bir sıkıntı söz konusu değildi.”

“RİAYET ETTİKTEN SONRA COVID BULAŞMA İHTİMALİ SIFIRDIR”

Özkan, Covid-19 bulaşıyla ilgili şöyle konuştu: “Tedbire riayet ettikten sonra maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet ettikten sonra inanın 1,5 metrede bir Covid’in bulaşma ihtimali sıfırdır. Bu anlamda göreceksiniz, önümüzdeki 1 haftalık süreçte yine bütün Türkiye genelinde gözlemlenecektir. Burada bir vaka artışında herhangi bir değişiklik olmayacağını umut ediyor ve inanıyoruz.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
8 saat arayla gelen haberlerle yıkıldı! Sözleri yürekleri yaktı8 saat arayla gelen haberlerle yıkıldı! Sözleri yürekleri yaktı
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

Kırklareli Valisi duyurdu: Vakalar 5 kat arttı, kafe ve restoranları tekrar kapatmak istemiyoruz

Kırklareli Valisi duyurdu: Vakalar 5 kat arttı, kafe ve restoranları tekrar kapatmak istemiyoruz

Ani hava değişimleriyle ilgili flaş açıklama! Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

En farklı Cuma mesajları | Eşe, arkadaşa, hadisli Cuma mesajları

Cuma mesajları

8 saat arayla ağabeyi ile annesini koronavirüsten kaybetti! Sözleri yürekleri yaktı

8 saat arayla gelen haberlerle yıkıldı! Sözleri yürekleri yaktı

Son Dakika: MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp Türkiye'ye getirildi

İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp Türkiye'ye getirildi

Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte Diyanet takvimi...

Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.