"Dahil edildiğinde, gelir yükseldiği için engelli yardımı alan bazı vatandaşlarımızın engelli yardımının kesilebileceğini gördük. Dolayısıyla bu iki bin liranın gelir testine dahil edilmemesiyle alakalı düzenlememiz mevcut. Yine biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma töreninde açıkladığı kitap ve dergilerde KDV'nin sıfıra indirilmesi konusunda gerekli teknik çalışmayı tamamladık ve bu da teklifimizde var. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin verdiği tarımsal kredilerde, temerrüde düşmüş olan çiftçilerimizin borçlarının yapılandırılması için düzenlememiz mevcuttur. Burada, temerrüde düşmüş çiftçilerimize yüzde 15 faiz oranı ile tekrar yapılandırma yapma imkanı getiriyoruz. Ve bu yüzde 15'in 5 puanını Hazine karşılayacak, 10 puanını bundan faydalanmak isteyen çiftçilerimiz karşılayarak, yapılandırma yapma imkanına kavuşmuş olacaklardır. "

Teklifte, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen bin liralık ikramiyelerin gelir testi uygulamasına dahil edilmemesine ilişkin değişikliğin yer aldığını ifade eden Muş, şunları kaydetti:

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kitap ve dergilerde KDV'nin sıfıra indirilmesi, emeklilerin bayram ikramiyelerinin gelir testi kapsamı dışında tutulması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Muş, 3600 ek göstergeye ilişkin soru üzerine, ilgili kurumların bu konudaki teknik çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra adım atılabileceğini dile getiren Muş, şöyle devam etti:

"Bu, AK Parti'nin masasında, ajandasında olan bir konudur. Bu çalışmaların tamamlanmasını beklememiz gerekiyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra açıklamalar yapılacaktır. Bu 3600 ile ilgili düzenlemenin hemen seçim öncesinde alelacele getirilmesini etik olarak çok doğru bulmuyoruz. O açıdan, teklifimizde 3600 ile alakalı bir düzenleme bulunmamaktadır. Çok teferruatlı bir konu bu. Belli boyutları olan bir konu. Teknik meselelerin iyice çalışılması, çalışmaların tamamlanması lazım. Tamamlandıktan sonra sizlerle paylaşabiliriz ama bu gündemimizde olan bir konudur."

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin soruya ise Muş, "EYT ile alakalı herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır." yanıtını verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, istinaf mahkemelerine ilişkin teklifin de komisyonda görüşüldükten sonra Genel Kurulun çalışma programına göre gündeme alınacağını söyledi. Gündemdeki tekliflerin müzakere edilmesi gerektiğini belirten Muş, TBMM Başkanlık seçim sürecinin de başlayacağına dikkati çekti.