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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş:

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.02.2019 16:52 | Son Güncelleme

"Kitap ve dergilerde KDV'nin sıfıra indirilmesi, emeklilerin bayram ikramiyelerinin gelir testi kapsamı dışında tutulması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduk" - "Temerrüde düşmüş çiftçilerimize, yüzde 15 faiz oranı ile tekrar yapılandırma yapma imkanı getiriyoruz. Yüzde 15'in 5 puanını Hazine karşılayacak, 10 puanını bundan faydalanmak isteyen çiftçilerimiz karşılayacak" - "(3600 ek gösterge) Bu, AK Parti'nin masasında, ajandasında olan bir konudur. Bu çalışmaların tamamlanmasını beklememiz gerekiyor. 3600 ile ilgili düzenlemenin hemen seçim öncesinde alelacele getirilmesini etik olarak çok doğru bulmuyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kitap ve dergilerde KDV'nin sıfıra indirilmesi, emeklilerin bayram ikramiyelerinin gelir testi kapsamı dışında tutulması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, Mecliste basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul'daki helikopter kazasında şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Meclise sunulan 18 maddelik kanun teklifi hakkında bilgi veren Muş, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının, Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirileceğini söyledi.

Teklifte, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen bin liralık ikramiyelerin gelir testi uygulamasına dahil edilmemesine ilişkin değişikliğin yer aldığını ifade eden Muş, şunları kaydetti:

"Dahil edildiğinde, gelir yükseldiği için engelli yardımı alan bazı vatandaşlarımızın engelli yardımının kesilebileceğini gördük. Dolayısıyla bu iki bin liranın gelir testine dahil edilmemesiyle alakalı düzenlememiz mevcut. Yine biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma töreninde açıkladığı kitap ve dergilerde KDV'nin sıfıra indirilmesi konusunda gerekli teknik çalışmayı tamamladık ve bu da teklifimizde var. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin verdiği tarımsal kredilerde, temerrüde düşmüş olan çiftçilerimizin borçlarının yapılandırılması için düzenlememiz mevcuttur. Burada, temerrüde düşmüş çiftçilerimize yüzde 15 faiz oranı ile tekrar yapılandırma yapma imkanı getiriyoruz. Ve bu yüzde 15'in 5 puanını Hazine karşılayacak, 10 puanını bundan faydalanmak isteyen çiftçilerimiz karşılayarak, yapılandırma yapma imkanına kavuşmuş olacaklardır. "

Muş, 3600 ek göstergeye ilişkin soru üzerine, ilgili kurumların bu konudaki teknik çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra adım atılabileceğini dile getiren Muş, şöyle devam etti:

"Bu, AK Parti'nin masasında, ajandasında olan bir konudur. Bu çalışmaların tamamlanmasını beklememiz gerekiyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra açıklamalar yapılacaktır. Bu 3600 ile ilgili düzenlemenin hemen seçim öncesinde alelacele getirilmesini etik olarak çok doğru bulmuyoruz. O açıdan, teklifimizde 3600 ile alakalı bir düzenleme bulunmamaktadır. Çok teferruatlı bir konu bu. Belli boyutları olan bir konu. Teknik meselelerin iyice çalışılması, çalışmaların tamamlanması lazım. Tamamlandıktan sonra sizlerle paylaşabiliriz ama bu gündemimizde olan bir konudur."

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin soruya ise Muş, "EYT ile alakalı herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır." yanıtını verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, istinaf mahkemelerine ilişkin teklifin de komisyonda görüşüldükten sonra Genel Kurulun çalışma programına göre gündeme alınacağını söyledi. Gündemdeki tekliflerin müzakere edilmesi gerektiğini belirten Muş, TBMM Başkanlık seçim sürecinin de başlayacağına dikkati çekti.

Bunların tamamlanmasından sonra Meclisin çalışmalarına ara verebileceğini ifade eden Muş, "Askerlikle ilgili teknik çalışmalar da henüz tam bir noktaya ulaşmadı. Ulaştıktan sonra Meclis olarak biz gerekli çalışmaları yapabiliriz. Seçimden önce yetişmesi çok mümkün değil. Çünkü Meclisin çalışma takvimi şu an itibarıyla dolu." diye konuştu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa dilekçesinin Genel Kurulda okunacağını anlatan Muş, bunun üzerinden 5 gün geçtikten sonra 6. gün seçimin yapılabileceğini söyledi. Muş, bir gün içerisinde seçimin tamamlanacağını düşündüğünü dile getirdi.

Cep telefonlarındaki özel tüketim vergisi oranlarına ilişkin de teklifte bir düzenleme olduğunu belirten Muş, limitlerin belirlenmesiyle alakalı cumhurbaşkanına yetki verilmesinin söz konusu olduğunu kaydetti.

Hal yasası ve hayvan haklarına ilişkin yasa tekliflerinin Meclise gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine Muş, Meclisin takviminin yoğun olduğunu, bunlar tamamlandıktan sonra yetişmesi halinde hayvan haklarıyla ilgili teklif verilebileceğini dile getirdi.

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