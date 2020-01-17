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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Meclis Başkanlığına ürün güvenliğine ilişkin sunduğumuz kanun teklifiyle amacımız, vatandaşımızın güvenilir ürünlere erişimini sağlamak."
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Meclis Başkanlığına ürün güvenliğine ilişkin sunduğumuz kanun teklifiyle amacımız, vatandaşımızın güvenilir ürünlere erişimini sağlamak."
POLİTİKA
HABERLERİ
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17.01.2020 15:38 |
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Meclis Başkanlığına ürün güvenliğine ilişkin sunduğumuz kanun teklifiyle amacımız, vatandaşımızın güvenilir ürünlere erişimini sağlamak."