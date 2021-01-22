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AK Parti Grup Başkanvekili Muş'tan 'yargı reformu' açıklaması

22.01.2021 12:12 | Son Güncelleme:
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AK Parti Grup Başkanvekili Muş'tan 'yargı reformu' açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yargı reformu üzerinde çalıştıklarını ve belli bir noktaya geldiğini bildirdi. Muş ayrıca, uzman erbaşların yaş haddinin 55 olarak belirleneceğini içeren bir kanun teklifi vereceklerini belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yargı reformu üzerinde çalıştıklarını ve belli bir noktaya geldiğini bildirdi.

Muş ayrıca, uzman erbaşların yaş haddinin 55 olarak belirleneceğini içeren bir kanun teklifi vereceklerini belirtti.

HAYVAN HAKLARI YASASI

AK Parti Grup Başkanvekili Muş şunları söyledi:

"Bazı değişiklikler yapılacak. Belli bir noktaya geldi. Bazı sorumluluklar getiriyoruz. 'Bir hayvanı aldım, 15 gün sonra sıkıldım, bunu sokağa atayım'. Bunu yapamayacak. Eğer bir hayvanı alıyorsanız, sahipleniyorsanız, bunun sorumluluğunu yerine getireceksiniz. Çip sistemini yaygınlaştıracağız."

AA

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