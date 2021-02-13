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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan 'Yeniden Kuruluş Anayasası' açıklaması

13.02.2021 20:47 | Son Güncelleme:
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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan 'Yeniden Kuruluş Anayasası' açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Yeniden Kuruluş Anayasası ile kastımız; yenileyici bir ruhla, geçmişin birikimini dikkate alarak ve o kuruluşumuzda bizi bir arada tutan maddi ve manevi değerleri yeniden hayata geçirmek suretiyle, geniş katılımlı yeni anayasa yapma talebidir." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yaptığı açıklamada, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

100 yıl önce dünyanın en güçlü devletlerine karşı istiklal ve istikbal için milletçe topyekun bir mücadele verildiğini hatırlatan Özkan, "Milletçe verdiğimiz bu mücadele sonucunda Cumhuriyetimizle taçlandırdığımız yeni Türkiye'mizi kurduk. Ancak 100 yıllık bir çınar olan Cumhuriyetimiz, darbe ve vesayet girişimleriyle maalesef kuruluş ve kurtuluş değerlerinden, o maddi ve manevi değerlerden uzaklaştırılmıştır." ifadelerini kullandı.

AK Parti olarak 20 yıldır her alanda gerçekleştirilen reformlarla bu darbeci ve vesayetçi zihniyetle mücadele ettiklerini vurgulayan Özkan, darbeyi de mandacıları da tarihin tozlu raflarına kaldırdıklarını belirtti.
Cumhuriyeti, kurucu değerlerindeki maddi ve manevi ruhla birleştirecek, yeniden dirilişe vesile olacak, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak yeni anayasa yapma vakti olduğuna işaret eden Özkan, şunları kaydetti:

"Yeniden Kuruluş Anayasası ile kastımız; yenileyici bir ruhla, geçmişin birikimini dikkate alarak ve o kuruluşumuzda bizi bir arada tutan maddi ve manevi değerleri yeniden hayata geçirmek suretiyle, geniş katılımlı yeni anayasa yapma talebidir. Amacımız, Cumhuriyetimizi el birliğiyle modern geleceğe daha güçlü şekilde taşımaktır. Böylesi bir anayasa, aziz milletimize olan bir borcumuzdur ve inşallah 83 milyon hep birlikte yerine getireceğiz."

CHP'DEN TEPKİ GELMİŞTİ

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “Bu anayasanın ismi ‘Yeniden Kuruluş Anayasası' olacak” ifadelerini kullanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaptığı yazılı açıklamada Özkan’ın yeni anayasa çalışmaları için yaptığı “Bu anayasanın ismi Yeniden Kuruluş Anayasası olacak” benzetmesini eleştirmişti.

Özel, “16 Nisan rejime kasteden anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında, kurucu iradenin 23 Nisan 1920’de Meclis’i açtığını, 29 Ekim 1923’te ise cumhuriyeti ilan ettiğini vurgulamış, egemenliği halktan alıp Saraya devreden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak adlandırılan bu yeni rejimin olsa olsa ‘yıkıcı bir irade’ olabileceğini, kurucu iradenin ve cumhuriyet rejiminin kazanımlarını yok etme niyetlerini olduğunu ifade etmiştik. Rejime kasteden anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle tarih bizi haklı çıkardı” dedi.

"AMAÇLARI KURULUŞ İRADESİNİ YIKMAK"

Özel’in açıklaması şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir siyasi parti, hiçbir iktidar, yürütme erkini kullanan hiçbir grup, egemenliği bir saraydan alıp millete veren, Parlamentomuzu açan, cumhuriyetimizi kuran kurucu iradeyle, kurucu değerlerimizle ve kurucu felsefemizle hiç bu kadar kavga etmedi. İktidarları boyunca kurucu değerlerimizle kavga eden bu siyasi iktidarın temsilcileri birkaç hafta önce, milli kurtuluş mücadelemize karşı çıkan, Kuvayı Milliye’ye ve Ankara hükümetinin tam karşısında konumlanan İskilipli Atıf Hoca’yı bir Kuvayı Milliye kahramanıymış gibi valisiyle, rektörüyle, vekiliyle andı. AKP’nin Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisini Kuvayı Milliye’nin karşısında konumlandırdı. Bu iktidarın Ayasofya’ya başimam olarak atadığı kişi Anayasa’dan laikliğin çıkarılmasını savundu. Şimdi de AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan arkalarında ne Parlamentoda ne halk nezdinde yeterli destek bulunmadan bir ‘kuruluş Anayasası’ndan bahsediyor. Cahit Özkan’ın bu sözleri AKP’nin Cumhuriyet’in 100’üncü yılına yetiştirmeyi amaçladıklarını açıkladıkları bu yeni anayasayla niyetlenenin kuruluş felsefesinin kazanımlarını yok etmek hatta kuruluş iradesini yıkmak olduğunu gösteriyor.”

"84 MİLYONUN TAMAMINI BULURLAR"

"Hatırlayalım Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bir MKYK üyesi, yeni anayasanın yürürlüğe girdiği dönemlerde, ‘Biz yeni bir devlet kuruyoruz. Beğenin beğenmeyin bu devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır’ ifadesini kullanmıştı. Daha sonra bu sözleri kuran kişi Cumhurbaşkanı Danışmanlığıyla taltif edildi. AKP, Cahit Özkan’ın sözlerini sahiplenmediğini bir an önce açıklamak durumundadır. Cahit Özkan’a ve kurucu değerlerimizi Cahit Özkan gibi yıkmak isteyenlere hatırlatıyoruz, cumhuriyetimizi yıkamayacaksınız. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi, ‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’ Bu cumhuriyet o kadar sağlam temeller üzerine kurulmuştur ki bu cumhuriyetin kurucu değerleri, vatandaşlarımız tarafından o kadar içselleştirilmiştir ki onu yıkmaya yeltenenler karşılarında sadece bu ülkenin kurucu partisi olarak CHP’yi değil, genciyle yaşlısıyla, muhafazakarıyla, sosyal demokratıyla, Türküyle, Kürtüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle 84 milyonun tamamını bulurlar."


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