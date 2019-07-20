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AK Parti Grup Başkanvekili Turan halk pazarını gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 17:07 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Turan halk pazarını gezdi

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, memleketi Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde halk pazarını gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Çanakkale ziyaretleri kapsamında memleketi Lapseki'ye gelen Turan, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve İl Genel Meclisi üyeleri Halil Özer ve Hasan Engin ile Gazi Süleymanpaşa Camisinde öğle namazını kıldı.

Ardından ilçede cumartesi günleri kurulan halk pazarını gezen Turan, vatandaşlarla sohbet edip çay içti.

Vakit buldukça halkla buluştuklarını ifade eden Bülent Turan, "Bugün Lapsekimizin geleneksel cumartesi pazarını gezerek hemşehrilerimizle bir araya geldik. Esnaflarımızı ziyaret ederek sorunlarını dinledik. Bizi diğer partilerden ayıran en büyük özellik, seçimden seçime değil her zaman buralarda olmamız. Ankara'da dün Meclis kapandı, bugün buradayız. Yani Ankara'da işimiz biter bitmez buralara gelmeyi görev biliyoruz. Ne kadar hemşehrimizle beraber oluyorsak o kadar enerji doluyoruz. Bir süre buralardayız vatandaşlarımız ile birlikte olacağız Allah'ın izniyle." dedi.

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