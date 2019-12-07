AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Troya Müzesi, EMYA ödülüyle gururumuzu taçlandırır"

SİNAN USLU - AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Troya Müzesi'nin tarihin ve insanlığın ortak değeri olduğunu belirterek, "Troya Müzesi'nin, Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'nü (EMYA) alarak mutluluğumuzu ve gururumuzu taçlandırmasını ümit ediyorum." dedi.

Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AA muhabirine, Troya Müzesi'nin EMYA 2020 için finale kalmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çanakkale'nin, tarihin aziz hatıralarına ev sahipliği yapan, manevi ruhunu her zaman diri tutan özel bir kent olduğunu belirten Turan, "Çanakkale'mizin tüm değerlerinin markalaşması için çaba sarf ediyoruz. Çanakkale'mizin tarihi hazinesi olan Troya antik kenti, EMYA ödülünün alınmasıyla şehrimize ayrı bir katma değer sunacak." diye konuştu.

Ödülün alınmasının hem Çanakkale hem de Türkiye turizmine ivme kazandıracağını vurgulayan Turan, Çanakkale'de hayata geçirdikleri proje ve yatırımların, ulusal ve uluslararası alanda sürekli gündeme gelmesi ve medyada yer almasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.