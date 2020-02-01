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AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Yardımları Elazığ’daki kardeşlerimize göndereceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 18:57 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem nedeniyle Lapseki Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasının irtibat noktasını ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Yardımları Elazığ’daki kardeşlerimize göndereceğiz"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem nedeniyle Lapseki Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasının irtibat noktasını ziyaret etti. Turan, yardımlara katkıda bulunarak "Elazığ’daki kardeşlerimize göndereceğiz. Biz ülkemizin birliği beraberliği için bunun ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz" dedi.

Lapseki Belediyesi tarafından, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için başlatılan yardım kampanyasına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, devam eden çalışmalarda emeği geçen isimlere teşekkür etti. Belediyenin kampanya irtibat noktasını ziyaret ederek yardımda bulunan Turan, “Çanakkale’mizde değişik ilçelerimizde her türlü kampanyaya destek vermek için vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyoruz. Bugün de Lapseki Belediyemizin Elazığ’daki depremzedeler için yapmış olduğu yardım kampanyasına destek vermek için buradayız. Belediyemizin Elazığ’daki ilgililer ile görüşmesinden sonra özellikle kuru bakliyat, ısıtıcı ve battaniye tarzı yardımlar için yaptığı kampanya için buradayız. Halkımızın büyük katılımı ve teveccühü ile bu kampanya şuan devam ediyor. Birkaç gün daha devam edecek ve büyük bir huzurla, gururla burada toplanan yardımları Elazığ’daki kardeşlerimize göndereceğiz. Biz ülkemizin birliği beraberliği için bunun ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Mesele ruhumuzun orada olduğunu göstermek, bu konudaki gayretinden dolayı belediyemizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

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