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AK Parti Grup Başkanvekili Turan’dan Tanrıkulu’na tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.10.2019 18:26 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz olmamasına, operasyonun tamamen terör faaliyetlerine, terör devleti iddiasında olanlara karşı olmasına rağmen ısrarla bir terör sevicilik olarak değerlendirilecek açıklamalar yapmasını esefle kınıyorum.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz olmamasına, operasyonun tamamen terör faaliyetlerine, terör devleti iddiasında olanlara karşı olmasına rağmen ısrarla bir terör sevicilik olarak değerlendirilecek açıklamalar yapmasını esefle kınıyorum. Bu terör sevicilik tarzı yaklaşımlar ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez” dedi.
Turan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Mecliste bilgilendirme yapacağını aktararak, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iç tüzük 59/2’ye göre Çarşamba günü Gazi Meclisimizi bilgilendirecek. Geçen hafta gereksiz şeklide muhalefetin çok yeni olan operasyonla ilgili sürekli ‘neden bilgimiz yok’ demesinin ne kadar temelsiz olduğunu görüyoruz. Geçen hafta Cumhurbaşkanımız tüm genel başkanlara bilgi vermişti. Bugün Milli Savunma Bakanımız tüm partileri bilgilendirdi. Çarşamba günü Dışişleri Bakanımız 20 dakika sunum yapacak. Onar dakika da grupların görüşme yapmasını öngörüyoruz. 82 milyon tek yüreğiz. Dualarımız kahraman Mehmetçikle birlikte” ifadesini kullandı.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harkekatı’na yönelik “Hükümetin bilmesi gerekiyor. Bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır” sözlerini değerlendiren Turan, “Tanrıkulu meselesi ülke meselesi ya da AK parti meselesi olmaktan öte CHP meselesidir. CHP’nin bu savrulmaların önüne geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz olmamasına, operasyonun tamamen terör faaliyetlerine, terör devleti iddiasında olanlara karşı olmasına rağmen ısrarla bir terör sevicilik olarak değerlendirilecek açıklamalar yapmasını esefle kınıyorum. Bu terör sevicilik tarzı yaklaşımlar ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. CHP, HDP gibi konuşup, AK Parti gibi oy verme özelliğinden vazgeçmesi gerekir diye düşünüyorum. CHP’nin yaşadığı bu eksen kayması önemli bir sorun haline geldi. CHP’nin Atatürkçü, milliyetçi, ulusalcı kanadının bu gidişata ‘dur’ demesi lazım. Atatürk’ün partisi HDP’yi taklit eden, sürekli onların söylemini kullanan bir parti mi olacak, yoksa güvenlik gibi milli meselelerde devletinin yanında mı yer alacak, karar vermesi lazım. 82 milyon Mehmetçik için dua ederken, kurumsal olarak CHP tezkereye ‘evet’ derken, bu tarz açıklamalara öncelikle CHP’nin ‘dur’ demesi lazım” şeklinde konuştu.

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