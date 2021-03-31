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  4. AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan Ayvatoğlu açıklaması: Gereken değerlendirmeyi kendi içimizde yapacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan Ayvatoğlu açıklaması: Gereken değerlendirmeyi kendi içimizde yapacağız

31.03.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyuşturucu kullandığı görüntüleri sosyal medyada yayınlanan Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun nasıl zenginleştiği konusunda AK Parti içerisinde bir incelemenin olup olmadığı" sorusu üzerine Ünal, bu konuda gerekli adli ve idari işlemin başlatıldığını, AK Parti'nin gereğini yerine getirdiğini, meselenin üstü örtülmeden bütün şeffaflığı, açıklığıyla sürecin kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Ünal, uyuşturucu kullandığı görüntüler ortaya çıktıktan sonra gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu hakkında açıklama yaptı. Ünal, AK Parti olarak bundan sonraki süreçte de hem bu kişi hem süreçle ilgili kendi içlerinde değerlendirmeleri yapacaklarını, bunu da kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade ederek konuşmasına şöyle devam etti:

Ünal, AK Parti'nin, 20 yıllık siyasi hayatında 19 yıldır iktidarda olmasının sırrının, şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik ve denetlenebilirlik olduğunu aktaran Ünal, "AK Parti bugüne kadar bazı siyasi partiler gibi bir şeylerin üzerini örtmek yerine her şeyi, kamuoyunun önünde açık bir şekilde paylaşmıştır. Çünkü biz biliyoruz ki siyaset, milletin gözü önünde cereyan eden, milletle birlikte yapılan bir şeydir.

''20 YILLIK SİYASİ HAYATIN SIRRI: ŞEFFAFLIK, AÇIKLIK, HESAP VEREBİLİRLİK''

19 yıllık iktidarımızda milletimize veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız olmadığı için her seçimde biz milletimizin teveccühüne mazhar olduk. O yüzden bu konuda herkesin gönlü rahat olsun, yapılması gerekenler yapılıyor ve yapılacaktır" şeklinde konuştu.

(AA)

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