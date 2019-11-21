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AK Parti Grup Başkanvekili Zengin’e hakaret eden Özkoç’a Sakarya’dan tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 14:33 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulunda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e ‘Bu kadına haddini bildiriniz’ sözlerine Sakarya’da sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi.Meclis Genel Kurulunda Dijital Hizmet Vergisi ve Bazı Kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşülmesi sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile CHP’liler arasında tartışma çıkmıştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin’e hakaret eden Özkoç’a Sakarya’dan tepki

TBMM Genel Kurulunda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e ‘Bu kadına haddini bildiriniz’ sözlerine Sakarya’da sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi.
Meclis Genel Kurulunda Dijital Hizmet Vergisi ve Bazı Kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşülmesi sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile CHP’liler arasında tartışma çıkmıştı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Zengin’e "Bu kadına haddini bildiriniz" diye bağırmıştı. Özkoç’a tepkiler gelirken, Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları da Özkoç’un sarf ettiği ifadeyi şiddetle kınadıklarını dile getirerek, kendisini tüm başörtülü kadınlardan özür dilemeye davet etti.
CHP Sakarya İl Binası önünde toplanan sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Hizmet-İş Sendikası Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Gülay Kaymakçı, Özkoç’un Zengin’e sarf ettiği ‘Bu kadına haddini bildiriniz’ ifadesini şiddetle kınadıklarını belirtti. Kaymakçı, “TBMM Genel Kurulunda yaşanan bir tartışmada Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un İstanbul Milletvekili Özlem Zengin’e sarf ettiği ‘Bu kadına haddini bildiriniz’ ifadesini şiddetle kınıyoruz. Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un olayın akabinde Özlem Zengin’e ‘Bu sözün ne anlama geldiğini bilmiyordum’ diyerek özür dilemesi insanilik bağlamında olumlu olsa da kabahatinin üstünü örtecek yeterlilikte değildir. Soruyoruz, Sayın Özkoç dün bu ülkede ‘başörtülülere haddini bildiriniz’ diyen köhne zihniyetin sebep olduğu acıları, bu toplumda açtığı derin yaraları göremeyecek kadar bu ülkeye yabancı mısınız? ‘Anlamını bilmiyordum’ dediğiniz sözcüklerin bu ülkedeki başörtülü kadınların hayatında nasıl bir yara olduğunu siz unutsanız da biz unutmadık. Binlerce başörtülü kadın çalışma yaşamının dışına itildi, on binlercesi eğitim hakkından mahrum bırakıldı ve hatta Medine Bircan vakasında olduğu gibi sağlık hizmeti alamadığı için ölüme terk edildi. Bu sözcükler geçmişte sadece Sayın Merve Kavakçı’ya değil, ülkenin tüm başörtülü kadınlarına meydan okuma ifadesi olarak kullanıldı ve çok ağır bedeller ödetildi” dedi.

"Özkoç’u tüm başörtülü kadınlardan özür dilemeye davet ediyoruz"
Kaymakçı, şöyle devam etti:
“Bedeli ödenmiş ve zararı hala tamir edilememiş bir geçmişi sahiplenmeye devam ediyorsanız söyleyin bilelim. Yeniden turnikelere sıkıştırılacak, peruklu fotoğraf çekerek hastanelerde tedavi olacak, iş yerlerimizden kapı dışarı edileceksek, bu ülkenin ana muhalefet partisi olarak bu ülkenin başörtülü kadınlarına vaatleriniz bunlarsa bunu açıkça ifade edin de bilelim. Dün bu sözcükler sadece Merve Kavakçı’ya söylenmediği gibi bugün bu sözcükler sadece Özlem Zengin’e söylenmemiştir. Sayın Özkoç’u bu ayrıştırıcı, tahkir edici, şiddet dolu ifadelerinden dolayı tüm başörtülü kadınlardan özür dilemeye davet ediyoruz. Yıllar sonra Mecliste böyle çirkin bir saldırıya maruz kalmalarından dolayı Sayın Özlem Zengin hanımefendinin şahsında tüm kadın vekillerimizin üzüntüsünü paylaşıyor ve olay karşısındaki direnişlerini, dik duruşlarını selamlıyoruz.”
Grup, basın açıklaması sonrasında dağıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin’e hakaret eden Özkoç’a Sakarya’dan tepki

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