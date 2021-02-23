Ak Parti Grup Başkanvekili Zengin’e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medya üzerinden Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e yönelik yaptığı paylaşımdan dolayı hakkında soruşturma başlatılan Mert Y. gözaltına alındı.

Ak Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin’i hedef alarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli Mert Y.’nin Eyüpsultan’da olduğu tespit edilen evinde aramalarda bulundu.

Yapılan aramalar sonucunda Mert Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

