AK Parti Grup Toplantısı

- "AK Parti'nin her milletvekili, teşkilat mensubu bilinçle hareket ediyor"

Yollarına aynı kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Karşımızda, AK Parti'yi ve şahsımızı devirmeden, Türkiye ile ilgili planlarını hayata geçiremeyeceklerini gören küresel bir ittifak ve onlarla birlikte hareket eden yerel mankurtlar çetesi vardır. Bunu da bilmenizi isterim. AK Parti'nin her milletvekili, teşkilat mensubu, belediye başkanı bu bilinçle dirayetle sorumluluk duygusuyla hareket ediyor, hareket etmek zorundadır. Yaptığımız her yanlışın, gösterdiğimiz her zafiyetin, giriştiğimiz her bencil hesabın bedelinin koskoca bir milletin, davanın, tarihin kaderini etkileyeceğini asla unutmamalıyız. Hiç kimsenin bilerek ve isteyerek böyle bir vebalin altına girmeyeceğine inanıyorum. Tabii insanın olduğu her yerde elbette yanlış da olur eksik de olur. Önemli olan bunların hasbi bir anlayışla, fedakarlıkla ve çok çalışmayla düzeltilmesidir. İşte bunun için biz istişare yolunu, sadece kendi içimizde değil, milletimizle de hep açık tuttuk, hep işlettik.