AK Parti Grup Toplantısı

Bunun yanında bu dönemde Cumhur İttifakı olarak Meclis'i etkin şekilde çalıştırmakta kararlıyız. Ancak bu iştirakleri tam yaparsak... Ülkemizin ve milletimizin hayrına olduğuna inandığımız her konuda Meclis'te temsil edilen diğer siyasi parti grupları ve milletvekilleri ile uzlaşma yollarını aramayı sürdüreceğiz. Bununla birlikte Meclisin gereksiz yere oyalanmasına, kilitlenmesine, işlevsiz hale getirilmesine yönelik hiçbir girişime de eyvallah etmeyeceğiz."

- "Ülkemiz, müttefiklik hukukunun gereklerini yerine getirmiştir"

Suriye'de 9 Ekim'de saat 16.00'da başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini anlatan Erdoğan, "Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'nı başlatma noktasına bir anda gelmemiştir. Bu işin bölücü terör örgütüyle mücadelemiz bakımından yaklaşık 40 yıllık, Suriye sorunu bakımından 8 yıllık mazisi var. Bugün geldiğimiz noktada 40 yıldır on binlerce vatandaşımızın canına mal olan, ülkemize yüzlerce milyar dolar maliyet getiren bölücü terör meselesinin nasıl ortaya çıktığını ve büyüdüğünü daha iyi anlıyoruz. Ülkemiz, her hal ve şart altında müttefiklik hukukunun gereklerini yerine getirmiştir. Buna karşılık müttefiklerimizin yüzümüze başka konuştuğu arkamızdan ise başka işler çevirdiği inkarı mümkün olmayan bir şekilde açığa çıkmıştır. Her şeye rağmen Türkiye'nin tavrı barıştan, huzurdan, esenlikten yana olmuştur, böyle de olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)