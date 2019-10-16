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AK Parti Grup Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2019 13:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'nı başlatma noktasına bir anda gelmemiştir. Bu işin bölücü terör örgütüyle mücadelemiz bakımından yaklaşık 40 yıllık, Suriye sorunu bakımından 8 yıllık mazisi var" - "Ülkemiz, her hal ve şart altında müttefiklik hukukunun gereklerini yerine getirmiştir. Buna karşılık müttefiklerimizin yüzümüze başka konuştuğu, arkamızdan ise başka işler çevirdiği inkarı mümkün olmayan bir şekilde açığa çıkmıştır. Her şeye rağmen, Türkiye'nin tavrı barıştan, huzurdan, esenlikten yana olmuştur, böyle de olacaktır"

TBMM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'nı başlatma noktasına bir anda gelmemiştir. Bu işin bölücü terör örgütüyle mücadelemiz bakımından yaklaşık 40 yıllık, Suriye sorunu bakımından 8 yıllık mazisi var." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yeni yasama yılının ilk grup toplantısının hayırlara vesile olması dileğinde bulunarak, yurt dışı programları dolasıyla grup toplantılarını gerçekleştiremediğini belirtti.

Sırbistan ziyaretini anlatan Erdoğan, Sırbistan-Türkiye ilişkilerine ivme kazandıracağını düşündüğü temaslarının son derece verimli ve başarılı geçtiğini ifade etti.

Erdoğan, İkinci Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın ardından Sırbistan ile 9 anlaşma imzalandığını hatırlatarak, İş Forumu'nda da iki ülkenin iş adamlarının somut iş birliği imkanlarını değerlendirdiğini aktardı.

Bu ziyaret vesilesiyle Türk şirketleri tarafından kurulan 6 fabrikanın açılışını, bir fabrikanın da temel atma törenini icra ettiklerini vurgulayan Erdoğan, TİKA'nın tamamladığı çeşitli projelerin açılışını da yaptıklarını aktardı.

Erdoğan, Türkiye -Bosna Hersek- Sırbistan Üçlü Zirve Toplantısı'nın düzenlendiğini, Belgrad-Saraybosna otoyol projesinin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini ve bu projenin yeni bir dostluk köprüsü olacağına inandığını belirtti.

- "5 devlet bir millet" vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi 7'inci Zirvesi dolayısıyla gerçekleştirdiği Azerbaycan ziyaretine de değinerek, bu kapsamda Azerbaycan Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, Türk Konseyi Zirvesi'ne iştirak eden Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Özbekistan Cumhurbaşkanları ve Macaristan Başbakanı ile gerçekleştirdiği temaslarda ikili ve bölgesel konuları ele aldıklarını belirtti.

Bugüne kadar söylenen "iki devlet bir millet" sözüne atıfta bulunan Erdoğan, "Dün şunu ifade ettim. Bundan sonra artık 'beş devlet bir millet'. İnşallah Türkmenistan'ı da buraya kattığımız zaman 'Altı devlet bir millet' olmak suretiyle bölgede çok daha güçlenerek yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, görüşmelerde Türk dünyasına ve bölgeye ilişkin ortak gündemdeki meseleleri etraflıca değerlendirme fırsatı bulduklarını, daha önce onur konuğu olarak katılan Özbekistan'ın bu defa zirvede tam üye olarak yer aldığını kaydetti.

Macaristan'ın geçen sene olduğu gibi gözlemci sıfatıyla zirveye katıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece Türk Konseyi daha da güçlenmiş oldu. Ayrıca Macaristan, Budapeşte'de Türk Konseyi'nin ofisini açtı. Bundan böyle Avrupa'nın içinde de Türk Konseyi'nin bir iletişim merkezi oluştu." diye konuştu.

Erdoğan, zirvede Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in teklifi üzerine Türk Konseyi Onursal Başkanı ünvanının tevdi edildiğini belirtti.

TÜRKPA, TÜRKSOY, Türk Akademisi, Türk Kültür ve Miras Vakfı ile Türk Sanayi ve Ticaret Odası arasında iletişimi kuvvetlendirmek amacıyla Türk Konseyi Koordinasyon Komitesi'nin kurulmasını kararlaştırdıklarını bildiren Erdoğan, 8'inci zirvenin gelecek yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenleneceğini açıkladı.

- "Bu dönem çok daha hassas olmak lazım"

Grup toplantısını çarşamba da olsa gerçekleştirmek istediklerini kaydeden Erdoğan, 4-6 Ekim'de de 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda bir araya geldiklerini hatırlattı.

AK Parti 7. Olağan Kongre Süreci'nin başladığı şu günlerde gerçekleşen bu toplantının gelecek dönemde çalışmalarına ışık tutacağına inandığını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Meclis gündeminde de çok önemli hazırlıklarımız, kanun tasarılarımız bulunuyor. Yargı Reformu'nun birinci paketi başta olmak üzere tüm bu çalışmaları arkadaşlarımızın titizlikle takip ettiklerine inanıyorum. Ancak bir parantez açıyorum, milletvekili arkadaşlarımızın Meclis'e iştirak noktasında zayıf olduklarını Grup Başkan ve Başkanvekili arkadaşlarımdan istihbar ettim. Bu tabii bizim gibi böyle güçlü bir partiye yakışmıyor. Arkadaşlar bizim salı, çarşamba, perşembe fevkalade haller dışında üç günümüzü Meclis çalışmalarına örnek bir parti olan AK Parti olarak vermezsek, bize yazıklar olsun. Burada hassas olmamız lazım. Hele hele bu dönem çok daha hassas olmak lazım. Arkadaşların, sizleri bahçelerden toplayıp gruba getirmemesi lazım. Bunu özel bir ricam olarak söylüyorum.

Bunun yanında bu dönemde Cumhur İttifakı olarak Meclis'i etkin şekilde çalıştırmakta kararlıyız. Ancak bu iştirakleri tam yaparsak... Ülkemizin ve milletimizin hayrına olduğuna inandığımız her konuda Meclis'te temsil edilen diğer siyasi parti grupları ve milletvekilleri ile uzlaşma yollarını aramayı sürdüreceğiz. Bununla birlikte Meclisin gereksiz yere oyalanmasına, kilitlenmesine, işlevsiz hale getirilmesine yönelik hiçbir girişime de eyvallah etmeyeceğiz."

- "Ülkemiz, müttefiklik hukukunun gereklerini yerine getirmiştir"

Suriye'de 9 Ekim'de saat 16.00'da başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini anlatan Erdoğan, "Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'nı başlatma noktasına bir anda gelmemiştir. Bu işin bölücü terör örgütüyle mücadelemiz bakımından yaklaşık 40 yıllık, Suriye sorunu bakımından 8 yıllık mazisi var. Bugün geldiğimiz noktada 40 yıldır on binlerce vatandaşımızın canına mal olan, ülkemize yüzlerce milyar dolar maliyet getiren bölücü terör meselesinin nasıl ortaya çıktığını ve büyüdüğünü daha iyi anlıyoruz. Ülkemiz, her hal ve şart altında müttefiklik hukukunun gereklerini yerine getirmiştir. Buna karşılık müttefiklerimizin yüzümüze başka konuştuğu arkamızdan ise başka işler çevirdiği inkarı mümkün olmayan bir şekilde açığa çıkmıştır. Her şeye rağmen Türkiye'nin tavrı barıştan, huzurdan, esenlikten yana olmuştur, böyle de olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

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ak parti TBMM grup toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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